Český T-Mobile opět posílá do Německa miliardové zisky. Operátor zároveň stabilně investuje
- Přes 6,7 miliardy korun odplynulo z Česka do Německa jako dividenda T-Mobilu.
- Operátor patří k největším plátcům daní v zemi a zároveň masivně investuje do sítí i cloudu.
- Praha hostí výzkumnou divizi Deutsche Telekomu, která testuje kvantový internet.
Německá skupina Deutsche Telekom může i nadále považovat český telekomunikační trh za výnosné podnikání. Vlastník tuzemského operátora T-Mobile si ze zdejších aktivit opět stáhl vysokou dividendu. Miliardy do Německa skrze entitu v Nizozemsku odcházejí pravidelně každý rok.
T-Mobile CZ svému majiteli za finanční rok 2025 vyplatil sumu přesahující 6,7 miliardy korun. Operátor na českém trhu vytvořil výnosy 32,8 miliardy korun se ziskem před zdaněním ve výši 8,8 miliardy korun.
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