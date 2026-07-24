Armáda varuje před důsledky. Babišův plán pro Letňany naráží na velký problém
- Premiéra nezajímají jen volné parcely v Letňanech, ale právě i blízké vojenské letiště.
- Šéf rezortu obrany Zůna míní, že v budoucnu může dojít ke změnám, protože Praha se rozrůstá.
- Armáda do kbelské základny hodně investovala a její přesun jinam by stál obrovské peníze, upozorňuje odborník.
Nezastavěné parcely v pražských Letňanech dlouhodobě lákají premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Donedávna tam plánoval umístit nové metropolitní zdravotnické zařízení. To má ale nakonec vzniknout v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Babiš se však nehodlá vzdát a oprášil svůj dřívější záměr na využití volných letňanských ploch. Chce tam vybudovat moderní úřednickou čtvrť, která by nahradila nevyhovující sídla některých ministerstev v centru Prahy.
Rozsáhlý komplex pro deset tisíc administrativních pracovníků by ale podle zjištění e15 téměř jistě omezil důležité vojenské letiště ve Kbelích. Jeho význam pro českou armádu i NATO přitom z důvodu zhoršující se bezpečnostní situace roste. Premiér by navíc musel získat souhlas pražského magistrátu. Jeho minulé vedení „úřednické ghetto“ odmítlo.
Změna perimetru letiště?
Nedávno se ukázalo, že Babiše nezajímají jen volné parcely v Letňanech, ale právě i blízké vojenské letiště. Na schůzce s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) se dotazoval na vytíženost 24. základny dopravního letectva ve Kbelích a zadal vypracování analýzy o využití všech armádních vzdušných přístavů. Údajně se ptal rovněž na to, jestli by nebylo možné kbelské letiště úplně zrušit.
„Letiště zatím zůstává, jak je. Máme tam letouny Airbus, CASA, L-410, vrtulníky včetně speciálních hasičských a budeme tam mít dva stroje Embraer. Letadel je tam tedy hodně. Jak to ale bude v delším časovém horizontu, nelze předjímat. Pak by se otázka letiště otevřela a rozhodlo by se, co bude dál,“ řekl e15 Zůna.
Změnu bezpečnostního perimetru letiště šéf rezortu obrany nevyloučil. „V současné době žádná úvaha o jiném využití letiště ve Kbelích nebo pozemků, na nichž leží, na stole není. Je to otázka budoucnosti, Praha se rozrůstá,“ dodal.
Armádní letectvo posiluje
Jisté je, že Babiš hovoří o stále stejných pozemcích poblíž konečné stanice metra C na rozhraní stávajícího dopravního terminálu Letňany a plochy navazující na letiště. To je jedinou základnou zmíněného dopravního letectva Armády České republiky, takzvané vládní letky.
Nároky na rychlé přemísťování vojáků a techniky do bližších i vzdálenějších míst v zahraničí se v posledních letech zvyšují. I proto se základna rozrůstá o dva velkokapacitní transportní stroje Embraer C-390 Millennium. Jeden už armáda tento měsíc převzala, druhý dostane příští rok. Česko musí být také schopno přijímat spojence z NATO a poskytovat jim zázemí mimo jiné i pro letadla.
Stávající pravidla pro možnou výstavbu v ochranném pásmu kolem letiště jsou velmi přísná a podléhají stanovisku ministerstva obrany. Platí tam stavební uzávěra a všechny případné nadzemní budovy mohou mít maximálně čtyři až pět pater. Zároveň je nutné respektovat vzdálenosti kolem vzletové a přistávací dráhy nebo vojenských radarů.
Do Kbel armáda investovala
Bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý je proti zmenšování, nebo dokonce rušení letiště. „Mělo by se ve stávající podobě zachovat. Bylo tam hodně investováno, a tudíž zvažovat nějaké limity v podobě omezení letiště by výslednému efektu neodpovídalo. A úplné přesunutí základny dopravního letectva někam jinam by stálo obrovské peníze,“ upozornil.
Šedivý nepovažuje za dobrý nápad ani využití sousedních pozemků, ať už pro nemocnici, administrativní budovy, či pro obytné domy. „Následovaly by problémy, například stížnosti na hluk. Bylo by potřeba počítat s negativními dopady,“ varoval.
Souhlas Prahy je nezbytný
Výstavbě v Letňanech se Babiš věnoval minulou neděli ve svém pravidelném videopořadu na sociální síti. „Chci se vrátit k projektu, který jsem kdysi vymyslel, když jsem byl v roce 2015 u francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, a to je v Letňanech vládní čtvrť,“ uvedl.
„Uvidíme, jak dopadneme při vyjednávání o pozemky s magistrátem,“ podotkl premiér. Vybudování úřednického areálu obhajuje tím, že není důvod, aby ministerstva kultury, školství nebo pro místní rozvoj sídlila v historických palácích. „Proč je Nostický palác sídlem ministerstva kultury? Ministr tam sedí v nějaké ložnici šlechtice. Proč to není muzeum?“ poznamenal.
Babiš v předminulém volebním období vyzval vedení pražského magistrátu, aby městské pozemky v Letňanech převedlo na stát. Praha se tomu ale bránila. Tehdejší primátor Zdeněk Hřib (Piráti) odmítl myšlenku „úřednického ghetta“ a převod parcel podmínil finančním příspěvkem státu na dokončení městského okruhu.