Slavii přišlo řádění fanoušků draho. Tykačův klub žehlí průšvih u naštvaných sponzorů
- Fotbalové Slavii hrozí za nezvládnutí domácího zápasu se Spartou vysoké finanční ztráty.
- Dostala vysoké sankce, ve hře je ale i ztráta sponzorských příspěvků.
- Disciplinární komise vynesla verdikt v úterý.
Jeden z nejhorších incidentů v historii českého fotbalu, k němuž došlo v sobotu na stadionu pražské Slavie, bude mít pro klub miliardáře Pavla Tykače citelnou finanční dohru. Někteří jeho fanoušci krátce před koncem 317. ligového derby se Spartou vtrhli na hřiště a fyzicky napadli hráče hostů. Pořadatelská služba nedokázala zabránit ani použití pyrotechniky. Klubu tak hrozí obrovské ztráty na několika úrovních.
První ztráta přišla v úterý. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace udělila nejvyšší možnou pokutu deset milionů korun. Nejbližší čtyři domácí soutěžní zápasy musí Slavia odehrát bez diváků. Klub tak přijde o miliony ze vstupného a doprovodného prodeje návštěvníkům stadionu s kapacitou přes 19 tisíc osob. Ve srovnání s dalšími hrozícími důsledky jde však pouze o drobné.
„Zásadní a dlouhodobě nejnebezpečnější rozměr se týká sponzorského portfolia. Moderní fotbalový marketing není postaven na pouhém logu na dresu, ale na sdílení hodnot. Partneři jako eToro a Fortuna, kteří do Slavie investují rekordní částky, citlivě vnímají, s jakými obrazy je jejich značka spojována,“ konstatuje ekonom Lukáš Kovanda.
Naštvaní sponzoři
Rekordní smlouvu se sázkovou kanceláří Fortuna uzavřela Slavia loni v létě. Podle Jaroslava Tvrdíka, předsedy představenstva klubu, by hodnota kontraktu mohla překonat částku 300 milionů korun, pokud klub naplní stanovené cíle, a to jak v oblasti sportovních výkonů, tak v mimofotbalových aktivitách.
„Záběry na hořící pyrotechniku létající do sektorů s rodinami a na maskované výtržníky útočící na sportovce jsou pro nadnárodní korporace těžko přijatelné. Sponzorské smlouvy běžně obsahují takzvané morální klauzule, které partnerům umožňují při poškození dobrého jména okamžitě krátit plnění o desítky procent nebo v krajním případě od smlouvy zcela odstoupit bez sankcí,“ dodává Kovanda s tím, že pokud by se k takovému kroku odhodlali klíčoví partneři, Slavia by v ročním rozpočtu pocítila výpadek v řádu vyšších desítek milionů korun.
Sponzoři už incident ostře veřejně odsuzují. „Události, které následovaly po derby Slavia – Sparta, zejména vniknutí fanoušků na hrací plochu a fyzické napadení hráčů, jsou zcela nepřijatelné a popírají principy férového a bezpečného sportu, které Chance dlouhodobě prosazuje. Fotbal nemůže být místem, kde jsou ohrožováni jeho hlavní aktéři ani kdokoli další na stadionu,“ uvedla sázková kancelář v prohlášení.
Chance platí českému profesionálnímu fotbalu 260 milionů korun ročně za titulární partnerství první a druhé ligy. Smlouva běží pět sezon od ročníku 2024/2025, celkově jde zhruba o 1,3 miliardy korun.
Slavii hrozí kontumace a ztráta bodů
„Události v závěru derby považujeme za nepřípustné. Jednoznačně odsuzujeme vniknutí fanoušků na hrací plochu, jakékoli projevy násilí i jednání, které vedlo k napadení a ohrožení bezpečnosti osob na stadionu,“ ohradila se také televizní stanice Oneplay, která ligu vysílá. Jako hlavní vysílací partner má za práva na nejvyšší soutěž platit asi tři sta milionů korun ročně.
Slavia ztratila také body v rámci ligové tabulky. Té do sobotního incidentu dominovala s pohodlným náskokem, v samotném utkání navíc vedla 3:2 těsně před koncem. Jen asi tři minuty dělily vršovický klub od oslav jistého mistrovského titulu, který by zároveň znamenal garanci účasti v prestižní Lize mistrů v příští sezoně.
Kvůli kontumaci utkání se boj o titul zdramatizoval. Pokud by Slavia ztratila první místo, které nyní drží s relativně pohodlným náskokem pěti bodů, přišla by o garanci téměř půl miliardy korun plus další případné bonusy z prestižní evropské soutěže.
„Ekonomická stabilita, kterou do klubu přinesl vstup miliardáře Pavla Tykače, utrpěla během včerejšího večera vážnou trhlinu. I když majitel disponuje obrovským kapitálem, žádný racionální investor nechce své prostředky pálit v prostředí, kde mu nekontrolované násilí ničí investici v přímém přenosu,“ domnívá se Kovanda. Lze předpokládat, že klub čekají také investice do krizové komunikace a bezpečnostních opatření.
„Kriminalisté dále řeší vběhnutí fanoušků na plochu a napadení sektoru hostí světlicemi rovněž pro podezření z trestného činu výtržnictví. Dále řešíme poškození LED panelů ohraničujících sektor diváků a hrací plochu pro trestný čin poškození cizí věci, kdy je škoda předběžně vyčíslena na několik stovek tisíc korun,“ uvádí mluvčí policie Eva Kropáčová. Policie se zabývá i zničenými toaletami a sedačkami.