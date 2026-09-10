Neztrácí čas nabíjením. Česká automobilka chce s neobvyklou technologií dobýt Polsko
- Vybité baterie zkrátka automaticky vyměňuje za předem nabité.
- Česká automobilka BattSwap expanduje do Polska, rozjíždí pilotní projekt s tamním on-line prodejcem potravin.
- V sázce je trh stejně velký jako konkurenční.
Česká automobilka BattSwap expanduje do Polska. S on-line prodejcem a doručovatelem potravin Lisek a dalšími partnery nasadí své elektrické dodávky a automatické stanice na výměnu jejich baterií ve Varšavě.
„Do Polska nepřinášíme koncept, ale síť, která má za sebou dva a půl milionu kilometrů rozvozů a vydělá si na sebe bez dotací. Polský flotilový trh je nejdynamičtější v regionu a zaslouží si infrastrukturu, která po provozovatelích nechce, aby čekali na posílení elektrické sítě,“ říká Radek Janků, zakladatel a ředitel BattSwap.
Na základě pilotu se Lisek rozhodne, zda do českých elektrododávek investuje. „Nabízíme primárně dva typy financování. Buď přímý nákup vozidel, nebo flotilu jako službu, což je naše verze operativního leasingu, kdy klient platí všechny služby, které požaduje, v rámci jednotné ceny za kilometr,“ dodal Janků.
České elektrododávky pro Polsko
Zmíněné miliony kilometrů najelo 78 dodávek v Praze a Brně, kde automobilka provozuje čtyři stanice na výměnu baterií. Využívá je například on-line prodejce potravin Rohlík.cz miliardáře Tomáše Čupra, nejvýznamnější dosavadní zákazník BattSwapu, který o své síti hovoří jako o jediné komerčně fungující v Evropě. Dodávky vyrábí společně s partnerem Nextem v Číně, finální montáž provádí v Česku.
Lisek funguje podobně jako Rohlík. Prodává potraviny, drogerii či kosmetiku on-line a pak je ze své sítě lokálních skladů expresně doručuje zákazníkům ve Varšavě, Krakově, Vratislavi, Poznani, Lodži, Trojměstí a Katovicích. Obvykle to trvá desítky minut od objednávky po doručení. Takových už měla služba doručit přes pět milionů.
Byznysový potenciál Polska si Janků odvozuje i od svižného tempa, jakým tam rostou prodeje elektrických dodávek. V prvním čtvrtletí si jich majitelé zaregistrovali 563, meziročně o polovinu více, uvedl tamní Svaz automobilového průmyslu. Spolu s elektrickými nákladními vozy jich tak na sever od Česka jezdí téměř 13 tisíc.
„Bariérou už čím dál častěji nejsou samotná vozidla, ale přístup k elektrické energii. Provozovatel, který chce ze dne na den elektrifikovat flotilu několika desítek vozů, narazí na limity přípojky,“ říká Aleksander Rajch, člen představenstva Polské asociace nové mobility, jejímž novým členem je BattSwap.
E-commerce a elektromobily
Asociace sdružuje asi 300 firem z oblasti elektromobility, od výrobců aut a infrastruktury po energetické společnosti. Dobíjecí infrastruktura Polska je podle ní nedostatečná. „Proto je důležité, aby se na trhu souběžně rozvíjely různé modely doplňování energie – od rychlého nabíjení přes chytré řízení výkonu až po automatickou výměnu baterií. Čím více řešení ověřených v praxi, tím dříve bude přechod flotil na elektrický pohon čistě obchodním rozhodnutím, a ne důsledkem dostupné infrastruktury,“ tvrdí Rajch.
BattSwap představí svou technologii koncem září na kongresu New Mobility v Katovicích. Polský trh je pro jeho expanzi mimořádně důležitý. Platí totiž za vůbec největší trh logistiky poslední míle ve střední a východní Evropě. Pro představu: jen letos mají kurýři po tamních silnicích rozvést přes 1,5 miliardy balíků, uvádí zmíněná asociace.
Jak funguje česká technologie, popsala reportáž e15 z pražského depa. Dodávky obrandované vizuály Rohlíku vjíždějí do stanice o velikosti lodního kontejneru, která automaticky vymění vybitou baterii za jinou, předem nabitou, a to do tří minut. Odpadají tím prostoje spojené s konvenčním dobíjením u stojanu. BattSwap tvrdí, že takových výměn už provedl přes 65 tisíc, aniž by odebral jedinou kilowatthodinu z veřejné nabíjecí infrastruktury.
Elektrododávky BattSwap fungují na bázi výměn baterií v automatických stanicích. Ty mění vybitou baterii za předem dobitou do tří minut. |
„Jedna stanice odebírá ze sítě ve špičce 132 kW, tedy přibližně tolik jako dvě běžné DC rychlonabíječky, a udrží v provozu až 30 vozidel denně. Baterie se uvnitř stanice nabíjejí pomalu a mimo energetickou špičku, zatímco vozidla jezdí,“ popisuje fungování systému automobilka.
Provozovatele flotil, například právě prodejce potravin, láká na fakt, že díky této technologii mohou provozovat a dobíjet elektrododávky i v těch depech, která nemohou získat elektrickou přípojku o výkonu několika megawattů. Případně v depech v pronajatém areálu, kde nesmí budovat pevnou dobíjecí infrastrukturu.
Významného spojence našel BattSwap letos v březnu. Česká rodinná firma HAUK, která zásobuje díly Škodu Auto i Volkswagen, investovala do nákupu vlastnického podílu. Podrobnosti obě strany nezveřejnily.
„Smyslem spolupráce je především saturace segmentu doručování na poslední míli (z lokálního centra k zákazníkovi) a posílení našich výrobních kapacit,“ vysvětloval tehdy Janků. Do svého podniku, který vznikl v roce 2015, investoval bývalý architekt miliony eur. Další prostředky měly poskytnout finanční společnosti sdružující drobnější investory.