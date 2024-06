Jansta působil nejprve jako advokát, roku 1989 se navíc stal kooptovaným poslancem Federálního shromáždění. V roce 2010 se začal intenzivněji věnovat sportovnímu managementu jako předseda České basketbalové federace a o dva roky později se postavil do čela České unie sportu (ČUS).

Zásadním momentem nejen jeho kariéry, ale také osobního života se stal rok 2017. „Nečekal jsem to, ani ve snu mě to nenapadlo. Ale – tohle říkám teď poprvé veřejně. Třetí týden v červnu, v pátek kolem třetí hodiny, mi volá šéfredaktor jednoho významného týdeníku a říká mi: ,Teď jsem byl s ministrem Chovancem v parlamentu a ten mi vyprávěl, jak tě konečně dostali, že budeš obviněný a odsouzený. Že prý jedeš v dotacích.‘ To jsem jen tak přešel. V červenci jsem dojel do kanceláře a tam na mě čekali policisté,“ vypráví Jansta.

Dopustit se měl podvodů spojených s dotacemi, které spočívaly v domluvě výhodnějších podmínek pro Českou unii sportu na úkor Českého olympijského výboru (ČOV). Za podvodem spolu s ním měla stát tehdejší náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová a generální tajemník ČUS Jan Boháč.

Odmítl Zemanovu abolici

Na počátku celé kauzy byly podle Jansty právě napjaté vztahy mezi oběma organizacemi a tehdejší předseda ČOV Jiří Kejval podle něj vytvářel tlak na ministerstvo, aby Česká unie sportu nedostávala peníze. „Stát dal pravidla, ministryně ta pravidla nedodržela a postupovala v rozporu se zákonem. My jsme na to upozornili a stát mě, Boháče a Břízu chtěl za to potrestat,“ komentuje Jansta.

Abolici mu během stíhání opakovaně nabízel tehdejší prezident Miloš Zeman. To však Jansta odmítl. „Vážil jsem si toho, protože on to bral tak, že jde o nespravedlivé obvinění. Mluvil s řadou soudců a státních zástupců, takže měl informace. Říkám to bez jeho vědomí, ale snad se nebude zlobit, protože ho znám od jara 1990.“

Soud nakonec Janstu osvobodil a znovu to pravomocně potvrdil letos v červnu. Bývalý šéf českého fotbalu Pelta a bývalá náměstkyně Kratochvílová vrátili případ k třetímu projednání. Odvolací senát jejich požadavku vyhověl, a případ tak bude zkoumat znovu. „Teď teprve budu moct velmi důrazně hájit sport. Měl jsem štěstí, že po celou dobu obvinění jsem měl úctu a respekt i od řady politiků,“ říká Jansta.