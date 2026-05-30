Už zítra se probudíte v jiné Praze. Toto jsou projekty, které se do pěti let stanou součástí města
- Jen pár let a česká metropole bude vypadat docela jinak.
- V mnoha městských částech a čtvrtích probíhají nebo se právě chystají velké projekty, které udělají z hlavního města zase o trochu lepší místo k životu.
- Podívejte se na místa, jimiž se budete už brzy procházet, aniž byste si vzpomněli, jak vypadají dnes.
Rozvoj velkých měst v Česku obvykle naráží na řadu problémů. Dílem kvůli neúměrné délce povolovacích procesů, ale i samotnému plánování, někdy odporem části obyvatel. Hlavnímu městu proto chybějí tisíce bytů, které by zvládly obrátit poměr mezi nabídkou a poptávkou. Navzdory všem těmto problémům se ale česká metropole mění svým obyvatelům před očima. Právě teď se v hlavním městě rodí několik projektů, které mají ambici proměnit některá místa, čtvrti, nebo dokonce celé město. Takhle bude vypadat Praha, až se zítra probudíte.
Tramvají na Václavák
Kde jinde začít než na Václavském náměstí. Plac, který vytyčil už Karel IV. ve 14. století při zakládání Nového Města pražského, byl svědkem mnoha dějinných událostí. Dnes tu bují především turismus, ale také byznys. Sídlí tu kolem šestnácti set firem, na adrese mají Václavák stovky obchodů, hotelů a také restaurací.
Aktuálně to tu vypadá jako po bombardování. Důvodem je budování nové tramvajové trati, která promění nejen náměstí, ale také veřejnou dopravu v celé metropoli. Koleje byly na náměstí dávno zrušeny jako zbytné, mělo se za to, že postačí metro. Tramvaje tak přes náměstí přestaly jezdit na konci roku 1980. Spolu s jejich návratem dojde k revitalizaci veřejného prostranství, vysadí se nová zeleň, vzniknou lavičky. V podzemí už je vybudovaná retenční nádrž, jejímž cílem je zachytávání dešťové vody pro údržbu vysazených stromů. Změní se rovněž výstupy z metra. Horní část náměstí se po rekonstrukci propojí se spodní, jejíž rekonstrukce byla dokončena už v roce 2023. Návrh podle ateliéru Jakuba Ciglera zahrnoval novou dlažbu, lavičky nebo fontánu.
Zcela nový rozměr mají koleje přinést do veřejné dopravy. Cílem je ulevit přetíženému centru a dopravu víc rozložit. Pokud se stane něco na I. P. Pavlova a v Ječné ulici, provoz se zastaví. To má nová trať změnit. Tramvaje navíc přinesou chybějící spojení s přilehlými Vinohrady. Do budoucna se počítá rovněž s linkou, jež pojede z Vinohradské, zatočí na magistrálu, u Státní opery zabočí do ulice Politických vězňů a zastaví před novou odbavovací halou hlavního nádraží. Kdy to bude, zatím není jasné, první tramvaj by Václavským náměstím nadél měla projet už v létě roku 2027.
Tiché náměstí u Savarinu
Také přilehlé okolí náměstí zažívá jednu z vůbec největších proměn za dlouhá léta. Jedna z nich je dílem developerské společnosti Crestyl. V roce 2015 koupila v ulici Na Příkopě historický palác Savarin od Kiliána Ignáce Dientzenhofera a v roce 2024 rekonstrukci barokní památky dokončila. Tím to ale pro Crestyl nekončí, jeho cílem je dostat do centra Prahy nový kus města, a to proměnou místního vnitrobloku. Investice zhruba deseti miliard korun spojí Václavské náměstí se třemi dalšími ulicemi – Na Příkopě, Jindřišskou a Panskou. Částečně tak projekt bude sloužit jako pasáž, typický pražský fenomén, částečně bude klidnou zahradou s náměstím uprostřed rušné metropole. Obojí vznikne u schované budovy historické jízdárny.
Crestyl vychází z návrhu architektonického studia Thomase Heatherwicka, který dal každé z obklopujících budov konkrétní náplň. Dům orientovaný do Jindřišské bude obsahovat několik restaurací, stavba v Panské ukryje tržnici s dalšími gastro koncepty. Tři bloky směřující na Václavské náměstí přinesou obchodní pasáž. Celý projekt by měl být hotový a otevřený pro veřejnost v roce 2030.
Náhrada Transgasu
Pokud se z Václaváku člověk vydá na druhou stranu, až za Muzeum do Vinohradské třídy, do níž budou ústit zmiňované tramvajové koleje, najde tu docela nový dům o dvou tvářích. Budova, která je společným projektem Penty a PSN, má nahradit brutalistický Transgas, který šel před pár lety k zemi. Zatímco do Vinohradské bude mít dům kancelářskou podobu, do klidnější Římské bude orientovaná bytová část. Developeři slibují, že s novou budovou konec Vinohradské třídy ožije, a to díky rozvoji přilehlých prostranství, která doplní zeleň i umění. Celý projekt by měl být hotový v roce 2028.
Proměna Žižkova a nová Florenc
O pár stanic tramvají dál směrem na Žižkov začne růst další část čtvrti kolem nákladového nádraží Žižkov. Také tudy povedou nové koleje. Hlavní město má pro novou trať stavební povolení a jezdit by se tu mohlo začít už příští rok. Cesta povede z Olšanské rovně na nákladové nádraží až do Habrové a odtud na Jarov, kde skončí.
Na rozsáhlém brownfieldu blíž Jarova mezitím poroste bytový dům s názvem Žižkov 3.0, který tu staví Penta. Velká proměna se očekává i u Olšanské, kde se chystá stavět Sekyra Group. Projekt s názvem Žižkov City zahrnuje několik nových bloků včetně nového parku.
Penta Marka Dospivy chystá na stejné straně řeky také velkou proměnu Florence. Pozemky po někdejším ČSAD Praha Holding v okolí autobusového nádraží promění na novou čtvrť. Vznikne tu tisícovka bytů, kanceláře, služby, obchody a chystá se také hotel. Především ale půjde o soustavu návrhů různých architektonických studií, která zahrnuje i dům pod magistrálou. Jde zatím o první fázi projektu, za několik let chce Penta pokračovat se čtvrtí až k Negrelliho viaduktu. Nová část města vyjde na 20 miliard korun, developer ji chce začít budovat v roce 2028.
Příběh Rohanského ostrova pokračuje
Už nyní se mění také Rohanský ostrov v Karlíně, kde se sešlo hned několik developerů. Kromě zmiňované Penty tu velkou část území vlastní Sekyra, jenž má náskok a jeho první budovy už stojí. Do území se ale zapojuje také J&T s projektem Nový Rohan. Zástavba na Rohanu zahrnuje bytové domy a také kanceláře.
Velká proměna čeká nicméně ještě jednu část Karlína, a to Invalidovnu. Rekonstruovat se bude historický špitál, nová zástavba se objeví také v okolí metra. Přímo nad ním chce stavět Trigema. Dům se zvlněnou fasádou má navázat na Fragment se sochami Davida Černého, který stojí opodál. Kromě developera oba projekty spojuje jméno architektonického studia Qarta. Uvnitř novostavby budou nájemní byty. Hotovo by mělo být v roce 2030. O něco později by se v okolí měla objevit také nová čtvrť od Central Group, která chce stavět kolem hotelu Čechie.
Ožije studentský Albertov?
Na pravém břehu Vltavy bude co nevidět dokončen další velký projekt. Kampus Univerzity Karlovy se sice ocitl v problémech, škola má ale v plánu novostavbu dostavět. Na Albertově by mělo vzniknout špičkové pracoviště, které propojí výuku s vědeckým výzkumem. Biocentrum zastřeší šest moderních oborů, kromě toho ale přinese také novou výstavbu do historické Prahy. Za projektem stojí architektonické studio Znamení čtyř, jehož cílem bylo z Albertova udělat živoucí čtvrť namísto mrtvého města, jímž se stává, když studenti odejdou. Jde mimochodem o jednu z největších veřejných investic za dlouhá léta. Na Albertově by mělo být hotovo v roce 2028.
Roztylské kaskády
Za zmínku stojí ještě jeden projekt v širší části města, kde se nyní obecně hojně staví. Jde o dům s názvem Sequoia, jejž pro Passerinvest Group navrhl ateliér A8000. Nedaleko Krčského lesa aktuálně budovaný projekt je předzvěstí dlouhodobé práce, do níž se chce developer na tomto území ještě pustit. Bílý kaskádovitý kancelářský dům za více než čtyři miliardy má z jedné strany chránit území před Pražským okruhem.
Smíchovská nová čtvrť
Změna bydlí i za řekou. Začněme opět dopravou. Na smíchovském nádraží se aktuálně buduje Terminál Smíchov, který se stane novým důležitým dopravním uzlem ve městě. Roztříštěná MHD se má spojit pod jednu střechu; ta překryje metro, vlaky, tramvaje a také autobusy, jež se sem přesunou z nádraží Na Knížecí. Projekt za několik miliard korun podle ateliéru A69 zahrne i rekonstrukci smíchovského nádraží. Hotovo by mělo být do roku 2028.
O pár let později terminál obklopí docela nová čtvrť, která se na Smíchově rodí. Rozsáhlé pozemky po dráze už částečně zastavěla Sekyra Group, společnost ale pokračuje i v dalších plánech. Vyrůst tu má kampus České spořitelny, který kromě sídla banky zahrne také veřejné prostory.
Celkem půjde o osm objektů s veřejnou pasáží, bulvárem a také kulturním centrem s tribunou. Hotovo by mělo být na konci příštího roku, následovat však budou ještě další fáze projektu. Sídlo by v nové části Smíchova měla za pár let najít například i státní firma ČEZ.
Nízké i vysoké bydlení na Praze 5
Na Smíchově se ale v současnosti staví i na několika dalších místech. Společnost Sebre chystá u řeky, v areálu Erpet, Šemíkův břeh, rezidenční projekt, za nímž stojí architekt Stanislav Fiala. Budou tu polootevřené bloky otevírající se směrem k Vyšehradu, vznikne promenáda kolem řeky a zpřístupní se nábřeží. Aktuálně se projekt nachází ve fázi stavebního povolení, s výstavbou by chtělo Sebre začít už v prvním kvartálu příštího roku, hotovo by mohlo být do roku 2030.
Směrem ven z centra, do kopce, by měl ve střešní krajině čnít chystaný projekt Top Tower. Stojí za ním už zmiňovaná Trigema, která se i v Nových Butovicích dala dohromady s Davidem Černým. Spolu připravují projekt výškového domu, o nějž je opřený vrak lodi. Ten samotný dům přesáhne o deset metrů.
Holešovice hledají novou budoucnost
Poslední zastávkou v zítřejší Praze jsou Holešovice. Sama někdejší dělnická čtvrť se dnes velmi rychle rozvíjí, do pěti let by však kolem nádraží Holešovice a stanice metra měla začít růst docela nová čtvrť. K zemi půjdou skoro všechny stávající stavby, na jejichž základech vyroste šest nových bloků. Architektonický workshop v současné době už běží.
Ukončete nástup, dveře se otvírají
Termín začátkem třicátých let má stále železnice na letiště. Velká část projektu je už hotová, to nejtěžší ale stavaře teprve čeká. Revitalizovat se budou všechny zastávky na trati a největší proměna se odehraje v okolí Hradčanské. Tamější železniční stanice se přesune pod zem a na jejím místě vznikne pás veřejného prostranství s parkovou úpravou. Stavba v podzemí začne příští rok, potrvá tři roky.
A jak bude vypadat Praha pozítří? Pod metropolí se bude prohánět první vlak bez řidiče. Stavba druhého úseku metra D se snad už definitivně odblokovala. Proměněná bude stanice metra C Vltavská, nad níž vyroste Vltavská filharmonie. Za ní se pak začne zastavovat jeden z největších brownfieldů města Bubny.