Daniel Křetínský představil projekt HX Clinic. Bez spolupráce pacientů se neobejdeme, říká
Daniel Křetínský představil na konferenci Shifts26 svou investici do HX Clinic.
Klinika sází na tvrdá data, špičkovou diagnostiku a dlouhodobou spolupráci pacienta.
Cíl je ambiciózní: předejít nemocem včas a prodloužit aktivní, zdravou část života klidně o desítky let.
Když se ptáte jednoho z nejbohatších Čechů Daniela Křetínského na to, zda je spíše emocionálním, nebo racionálním investorem, rozdělení na tyhle dvě role důrazně odmítne. Prý spolu vůbec nejsou v konfliktu. Stejně tak přistoupil ke svému nejnovějšímu projektu HX Clinic.
Co původně vzniklo z úvah nad tím, jak racionalizovat přístup k prevenci zdraví a kondici u svých přátel a blízkých, tedy z emoční linky, se časem rozvinulo právě do čistě racionálního projektu HX Clinic, který dbá na dlouhodobý přístup ke zdraví na základě tvrdých dat a přesných zdravotnických protokolů.
Nová pražská klinika s investiční stopou Daniela Křetínského neslibuje zázraky zdarma a na počkání. „Plné benefity pro pacienty platí, když dlouhodobě pracují způsobem, jak naši kolegové na klinice radí. I návštěva za účelem prevence a detekce problémů ale může zásadně pomoci,” popsal na konferenci Shifts26.
HX Clinic je vybavena řadou špičkových zařízení, z nichž lékaři poznají zdravotní stav pacienta a individuálně mu určí plán, který mu pomůže projektovat jeho zdravotní profil v budoucnu. Ideálně mu pomůže předejít nemocem ještě v době, kdy se nerozvinuly. „V důsledku to může být přidání zdraví pro závěrečných dvacet let života, možná i nějaký rok života navíc,” říká Daniel Křetínský.
Myšlenka nové HX Clinic vycházela podle něj ze tří základních pilířů. O tom prvním byla už řeč - sjednotit přístup k prevenci a zdraví. „Viděl jsem to na sobě i ostatních. Spousta lidí pracuje na své kondici vzhledem k prevenci zdraví, ale jejich přístupu chybí racionalita. Třeba člověk začne maniakálně jezdit na kole, ale pokud nepřipojí kompenzační cvičení a neupraví stravu, spíše si ublíží,” dal ve svém vystoupení konkrétní příklad.
Bylo tedy zřejmé, že k prevenci se musí připojit medicínský pilíř. „Oslovil jsem lékaře Jiřího Paseku a další odborníky a oni se tématu chopili systematicky. Posunuli projekt kliniky do úplně nové dimenze,” popisuje genezi Křetínský.
Tím vznikl třetí pilíř opřený o lékařské postupy a protokoly - tedy péči o zdraví v čase. „Je to nový přístup. Má ale jednu podmínku, vyžaduje aktivní a strukturovanou spolupráci pacientů,” říká zakladatel kliniky. Benefitem má být právě dlouhý život v plné fyzické kondici opřený o včasné předcházení zdravotních komplikací.
Do hardwaru převedeno: Lékaři stanoví VO₂max čili klíčový parametr ukazující maximální množství kyslíku, které tělo dokáže využít během intenzivní fyzické zátěže, přístroj DEXA zase umožňuje přesně sledovat poměr svalů a tuku, což je silný ukazatel metabolického zdraví a dlouhověkosti.
Klinika nabízí ale i další postupy. Například stomatologické vyšetření a stomatologický rentgen využívá pro prevenci zánětu v ústech, což má zase přesah až ke kardiovaskulárnímu systému nebo metabolickému zdraví. Na pacienty čeká rovněž vyspělá fyziodiagnostika spojená například se zjišťováním sil svalových skupin, balanční plošina nebo hodnocení síly stisku ruky, z něhož dnes lékaři poznají třeba kardiovaskulární kondici. Samozřejmostí jsou pak běžná vyšetření typu EKG či krevního tlaku.