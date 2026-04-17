Aktualizováno: Českou poštu má vést Richard Hodul. Ministr jeho jméno navrhne výboru
- Česká pošta dostane po měsících nového šéfa. V čele má stanout Richard Hodul, jeho jméno dostane ke schválení výbor pro personální nominace.
- První letošní tendr zkrachoval, komise z 13 uchazečů nikoho nedoporučila.
- Nový šéf převezme podnik s 2900 pobočkami, tlakem na digitalizaci a hledáním udržitelného modelu veřejné služby.
Novým generálním ředitelem České pošty se příští týden stane Richard Hodul. V pátek jej na tiskové konferenci představil ministr vnitra Lubomír Metnar jako kandidáta na tuto funkci. Nyní jeho jméno navrhe ke schválení výboru pro personální nominace.
„Podnik je v kritické situaci, která ohrožuje jeho existenci. Problémem je novela zákona o poštovních službách," řekl Metnar. Legislativní novinka zvýšila provozní dotaci poště z 1,5 miliardy na dvě miliardy, ale platí retroaktivně a proto ji ještě musí schválit Evropská komise.
„Schvalování může trvat až dva roky, pošta může být v platební neschopnosti - to je výsledek práce předchozí vlády a my to musíme napravit," dodal šéf rezortu vnitra. Nutná je podle něj urychlená úprava zákona
Státní firma si už několik let vypomáhá komerčními úvěry od bank. Už příští měsíc však musí doložit, že je půjčky schopna dál splácet. Potíže má také odštěpný závod Balíkovna, jehož ztráta podle Metnara činí 2,5 miliardy korun.
Zvládneme to, věří Hodul
Navzdory nedobrému stavu, v němž se pošta nachází, má podle Hodula všechny předpoklady, aby chystanou a nevyhnutelnou transformaci zvládla. „Je to silná instituce, má důvěru veřejnosti. Je připravená na rozsáhlé změny. Musí se stát moderní společností, stát na efektivní digitální platformě," nastínil kandidát na generálního ředitele podniku. Ta má podle něj rozhraním mezi státem a občany
Své plány ale Hodul zatím nijak rozvádět nechtěl. „Jsme na začátku procesu, musím do pošty nejprve přijít. Koncept máme připravený, spočívá v rozvíjení služeb, v konkurenceschopnost," dodal.
Metnar rozhodně odmítl jakoukoliv optimalizaci podniku, kterou přitom doporučují analytici. Nové vedení podle něj neplánuje propouštění nikoho ze hruba 20 tisíc zaměstnanců ani rušení poboček, kterých je nyní 2900.
„Lidé, kteří pracují na poště, jsou srdcaři. Velmi všem děkuji, za současný stav nemohou. Uděláme všechno proto, abychom jejich místa zachovali," zdůraznil ministr.
Pobočky se rušit nebudou
Pobočkovou síť označil Metnar za jedno z velkých a pozitivních know how pošty. „Je program pro uchování činností poboček, například Pošta Partners. Musíme najít další projekty. Nepůjdeme cestou bezhlavého snižování, pobočky jsou příležitost," míní.
Zbavovat se podnik nebude ani budovy v pražské Jindříšské ulici, najde pro ni podle ministra vhodné využití. Vládataké zastavila prodej Balíkovny, případně i hledání strategického patrnera pro tento poštovní závod.
Metnar zároveň řekl, že pošta musí investovat do plánovacích nebo rozvážkových, kapacit, obecně do IT, digitalizace a automatizace. Potřebné prostředky stát podle něj nalezne. „Možné jsou i mezinárodní kontrakty, které podniku pomohou. Světlo na konci tunelu vidíme, bude to ale ještě obrovská práce a zmé strany bude vyvíjen obrovský tlak," upozornil.
Stát po měsících hledání dosazuje šéfa do podniku, který zůstává bez stabilního vedení od lednového odvolání Miroslava Štěpána a jehož první letošní výběrové řízení skončilo nezdarem.
Ministr vnitra Lubomír Metnar Štěpána odvolal 5. ledna, následný tendr vypsaný ministerstvem vnitra přilákal 13 uchazečů, výběrová komise však nakonec nedoporučila ani jednoho.
Nový šéf převezme podnik, který se už roky snaží skloubit veřejnou službu s ekonomikou, jež přestává vycházet. Česká pošta provozuje 2900 poboček a zároveň ze zákona zajišťuje univerzální službu, tedy doručování i tam, kde je provoz ztrátový. Právě tahle kombinace, spolu s vysokými náklady a pomalou modernizací, drží státní podnik pod tlakem. Už předchozí vedení přitom sáhlo k osekání sítě z 3200 na 2900 poboček, ani to ale nevyřešilo základní otázku, jak má pošta dlouhodobě fungovat.
Kdo je Richard Hodul
Richard Hodul přichází do čela České pošty s léty manažerských zkušeností z retailu, jeho profesní značka se pojí hlavně s Tchibem a Sportisimem. V Tchibu strávil 22 let a naposledy řídil region střední a východní Evropy, tedy trhy včetně Česka, Polska, Slovenska, Maďarska a Pobaltí.
Hodul má zkušenost s vedením velkých mezinárodních operací, jeho nejviditelnější poslední působení ve Sportisimu však trvalo jen zhruba rok — do firmy nastoupil v říjnu 2022 a na přelomu let 2023 a 2024 skončil.