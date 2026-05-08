Nepřicházejte u brigád zbytečně o peníze. Kdy se platí daně a jak je snadno získáte zpět?
- S hledáním letní brigády je vhodné začít už v květnu, protože o prázdninách bývají ty nejlepší pozice dávno rozebrané.
- V roce 2026 brigádníci neplatí odvody u dohody o provedení práce (DPP) do výdělku 11 999 korun a u dohody o pracovní činnosti (DPČ) do 4499 korun měsíčně.
- Pokud u brigády nepodepíšete takzvaný růžový papír, můžete získat sraženou daň zpět podáním daňového přiznání.
„Letní brigádu je ideální začít hledat už od konce dubna a v průběhu května. Data JenPráce.cz ukazují, že právě v tomto období se trh po novoročním útlumu začíná viditelně probouzet a počet nabídek brigád roste,“ říká Michal Španěl, datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz. Kdo čeká až na čas po vysvědčení, už často přichází k částečně rozebrané nabídce a u atraktivnějších pozic musí počítat s větší konkurencí.
Jak si najít brigádu?
Velkou výhodu mají uchazeči, kteří reagují rychle a mají připravený jednoduchý životopis. U brigád nebývá nutný dlouhý motivační dopis, ale zaměstnavatele zajímá, kdy může člověk nastoupit, jaké má časové možnosti, zda může pracovat o víkendech a jestli má už nějakou zkušenost. Španěl doporučuje nespoléhat na jednu jedinou odpověď, ale reagovat na více vhodných nabídek současně, protože část inzerátů mizí během několika dnů.
Zároveň radí pečlivě číst podmínky a vždy trvat na písemné dohodě. „U letních brigád se stále objevují situace, kdy zaměstnavatel slibuje rychlý nástup ‚na zkoušku‘, ale bez smlouvy je potom velmi těžké domáhat se odměny nebo řešit případný pracovní úraz,“ upozorňuje Michal Španěl.
Z hlediska typů pozic dominuje dlouhodobě provoz:
- doručovatelé novin, letáků a zásilek
- úklid
- ostraha
- sklady
- obsluha v gastronomii
- prodavači
- kurýři
V nabídce jsou ale i administrativní výpomoci, recepce, call centra či brigády v zákaznickém servisu, lektorování nebo účast na marketingových výzkumech. Atraktivnější kancelářské nebo lehčí pozice existují, ale bývají obsazené rychleji.
Brigáda a daně: Rozhoduje „růžový papír“ a typ dohody
Z daňového pohledu je u brigád zásadní, zda má pracovník u zaměstnavatele podepsané Prohlášení poplatníka k dani, takzvaný růžový papír. „Pokud ho podepsané má, zaměstnavatel uplatňuje měsíční slevu na poplatníka a z příjmu odvádí zálohovou daň. Díky slevě se u nižších brigád často žádná daň fakticky nestrhne,“ vysvětluje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars. Prohlášení ale může mít brigádník v jednom měsíci podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele, je tedy potřeba si dobře rozmyslet, kde ho využije.
Pokud prohlášení podepsané nemá, způsob zdanění závisí na výši příjmu a typu dohody. U dohody o provedení práce (DPP) se v roce 2026 u příjmů do 11 999 korun měsíčně u téhož zaměstnavatele uplatní srážková daň 15 procent. Jakmile příjem dosáhne 12 000 korun, používá se zálohová daň a současně vzniká účast na sociálním a zdravotním pojištění. U dohody o pracovní činnosti (DPČ), respektive práce malého rozsahu, se srážková daň využívá do 4499 korun měsíčně. Od částky 4500 korun se už odvádí zálohová daň a dohoda vstupuje do režimu pojistného. Jakmile příjem dosáhne rozhodné částky, jde už o zálohovou daň a současně vzniká účast na pojistném.
Kdy se vyplatí podat daňové přiznání a vzít si daň zpět
Mnoho brigádníků daňové přiznání nepodává, i když by na tom mohli vydělat. Nejčastěji jde o studenty, rodiče na rodičovské nebo o důchodce s menším přivýdělkem. „Daňové přiznání se brigádníkovi vyplatí hlavně tehdy, když během roku neměl podepsané prohlášení k dani a z odměny mu byla sražena 15procentní srážková daň, případně když pracoval jen část roku nebo měl nízké celkové příjmy,“ vysvětluje Ivanco.
V přiznání si může uplatnit roční slevu na poplatníka a získat zpět část nebo i celou sraženou daň. Typickou situací je student, který během léta pracoval na více DPP bez podepsaného prohlášení a mimo prázdniny žádný další zdanitelný příjem neměl. K tomu potřebuje od zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech v režimu zálohové daně a u srážkově zdaněných dohod o provedení práce potvrzení o příjmech a sražené dani. Pokud se jeho celkový roční příjem pohybuje nízko, může se mu významná část prázdninové daně vrátit.
Sociální a zdravotní pojištění: Kdy už se brigáda „počítá“
Letní brigáda neznamená jen daňovou povinnost, ale může vyvolat i účast na sociálním a zdravotním pojištění. Pro rok 2026 platí, že u DPP vzniká účast na pojištění od příjmu 12 000 korun měsíčně a u DPČ od 4500 korun měsíčně. Pod těmito hranicemi se pojistné z brigády neodvádí, nad nimi už ano.
Složitější je situace v okamžiku, kdy má brigádník více dohod u stejného zaměstnavatele nebo u různých firem zároveň. „Pokud má brigádník více dohod, příjmy se pro pojistné sčítají jen u dohod stejného typu u jednoho zaměstnavatele. Například dvě DPČ u stejného zaměstnavatele se pro zdravotní pojištění sčítají; DPP a DPČ se ale mezi sebou nesčítají,“ vysvětluje Ivanco.
U různých zaměstnavatelů se příjmy posuzují samostatně, takže dvě DPP u dvou odlišných firem se pro účely pojistného nesčítají. Pro brigádníky je proto důležité sledovat nejen hodinovou sazbu, ale i to, zda konkrétní kombinace dohod neznamená vstup do systému pojistného – což může být někdy výhodou (započtení do důchodu), jindy to ale sníží čistou odměnu.
Kolik si vyděláte? Pod 134,40 koruny za hodinu už to nejde
Rok 2026 přinesl vyšší minimální hodinovou mzdu, která nyní činí 134,40 koruny a vztahuje se i na práci na dohody. Reálné tržní odměny se ale u většiny brigád pohybují výše. U jednodušších pomocných prací se sazby často drží v pásmu přibližně 140 až 170 korun za hodinu, u náročnějších, směnných, víkendových nebo specializovanějších pozic se častěji dostávají nad 180 až 220 korun za hodinu. Výší odměn obvykle vynikají velká města, kde je zároveň dražší život.
„Nejnižší sazby se typicky objevují u jednodušší manuální výpomoci, doplňování zboží, základního úklidu nebo pomocných prací, kde nejsou potřeba speciální dovednosti. Naopak vyšší odměny bývají u skladů s náročnějším provozem, nočních směn, rozvozu, řidičských pozic, technické výpomoci nebo u prací, kde je potřeba komunikace se zákazníkem,“ popisuje Španěl.
V gastronomii může celkový příjem výrazně ovlivnit lokalita, typ provozu, směny a dýška. U administrativy, recepcí, zákaznického servisu nebo u lektorských činností hraje větší roli zkušenost, jazyková vybavenost a vystupování, což tyto brigády činí nejen atraktivnějšími, ale i rychle obsazovanými.