České dráhy poprvé povede žena. Krapinec odstoupil z čela dopravce
- Generální ředitel Českých drah Krapinec odstoupil z čela dopravce, skončí ke konci srpna.
- Ve funkci ho nahradí vrchní ředitelka MD Lenka Hamplová.
- Že Krapincovi hrozí konec, informovala e15 zde.
Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah (ČD) Michal Krapinec ve středu odstoupil z čela státního dopravce, ve funkci skončí ke konci srpna. Od září ho nahradí dosavadní vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová. Novinářům to po středečním jednání dozorčí rady společnosti řekl její místopředseda Dan Ťok.
„Lenka Hamplová má dlouholeté zkušenosti s finančním a projektovým řízením, správou investic i jejich kontrolou. Samotné prostředí Českých drah zná nejen díky svému působení na ministerstvu dopravy, ale také z předchozího členství v dozorčí radě a výboru pro audit Českých drah. Je rovněž držitelkou platného osvědčení NBÚ pro stupeň Důvěrné,“ uvedl po jednání předseda dozorčí rady Českých drah Vazil Hudák.
Krapinec byl šéfem ČD od roku 2022, kdy uspěl ve výběrovém řízení. Dozorčí rada se jeho postem mimořádně zabývala kvůli tomu, že nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň Důvěrné. Krapinec krok zdůvodnil tím, že ji nepotřebuje. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD), jenž byl Krapincovým předchůdcem v čele drah, ovšem byla prověrka jednou z podmínek při výběru současného šéfa ČD v roce 2022. Už dříve označil Krapincův postup za nestandardní.
„Michalu Krapncovi děkuji za práci, kterou pro národního dopravce v uplynulých více než čtyřech letech vykonal. České dráhy nyní vstupují do další důležité etapy, ve které si musí upevnit svou pozici na rychle se měnícím trhu osobní železniční dopravy," řekl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
K naplnění standardního pětiletého mandátu bránil i fakt, že se Krapinec rozhodl dobrovolně odevzdat svou bezpečnostní prověrku na stupeň Důvěrné. Splnění podmínek k jejímu získání ovšem bylo jedním z kvalifikačních předpokladů k účasti v tehdejším výběrovém řízení na šéfa drah, uvedlo dříve ministerstvo dopravy.
„Po patnácti letech v Českých drahách a více než čtyřech letech v jejich čele odcházím s pocitem hrdosti na to, co jsme společně dokázali. České dráhy jsou dnes stabilnější, modernější a ekonomicky silnější společností, než byly před čtyřmi lety,“ uvedl končící generální ředitel Michal Krapinec.
Několik zdrojů e15 blízkých vedení ministerstva dopravy popisovalo situaci tak, že tlak na odvolání Krapince z čela Českých drah přicházel ze strany premiéra Andreje Babiše, a to s odůvodněním, že jde o člověka z éry exministra dopravy a současného šéfa ODS Martina Kupky. Ten se na dotaz e15 k celé záležitosti nevyjádřil.
Jenže ČD spadají pod rezort řízený SPD, která Krapince nešetřila až do odvolání. Kromě nově vrácené prověrky Okamura kritizoval Krapince i za údajný nedostatek toaletního papíru ve vlacích. „Ten papír tam není permanentně,“ tvrdil předseda sněmovny s tím, že případné odvolání Krapince „bude mít určitý vývoj“.
„Celá kauza nedostatku toaleťáků je způsobena tím, že Okamura si je vědom blízkého Krapincova konce a chce, aby to vypadalo, že to jsou právě politici SPD, kdo řídí dění kolem drah a dopravy,“ uvedl dříve zdroj blízký vedení ministerstva dopravy.