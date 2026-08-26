Čtyři roky, dvě miliardy. Jak bude vypadat pražská Invalidovna po rekordní rekonstrukci
- Barokní palác na Praze 8 projde komplexní obnovou.
- Opraví se historická budova, přibydou i novostavby. Na místě se budou nacházet výstavy i moderní zázemí pro kulturu a společnost.
- Jde o největší investici v historii NPÚ. Hotovo má být v roce 2030.
Dlouho odkládaná rekonstrukce barokního paláce Invalidovna v pražském Karlíně začala. Během středečního ceremoniálu symbolický klíč od komplexu převzali stavbaři od premiéra Andreje Babiše (ANO), ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) a generální ředitelky Národního památkového ústavu (NPÚ) Naděždy Goryczkové.
Podle Babiše obnova Invalidovny „patří k největším a nejsložitějším projektům obnovy památkového dědictví ve střední Evropě“. NPÚ má památku ve svém vlastnictví už od roku 2018, ale tendr na provedení rekonstrukce vyhlásil až letos v lednu. Podle aktuálních předpokladů má komplexní oprava vyjít na 2,15 miliardy korun. Jedná se tak o nejdražší investici v historii památkového ústavu. Očekává se, že by se budova měla otevřít veřejnosti na přelomu let 2029 a 2030.
Architektonický návrh komplexu připravil pražský architekt Petr Hájek. Za zhotovení rekonstrukce bude zodpovědné Sdružení Invalidovna tvořené konsorciem společností Metrostav CZ, AVERS a Chládek & Tintěra.
Stará sláva i nový život
Rekonstrukce má baroknímu paláci přinést všestrannou obnovu a přetvořit ho v komplex, který kromě historické památky okolí nabídne i nové kulturní a společenské centrum. V prostorách Invalidovny mají vzniknout dvě stálé expozice věnované mimo jiné historii areálu. Na místě bude i galerie.
K dispozici bude i kavárna, multifunkční sál a návštěvnické centrum. NPÚ plánuje také zřídit nové studovny, dokumentační fondy, restaurátorské dílny nebo technické laboratoře. Místním a turistům bude volně přístupné i nádvoří Invalidovny a palácové zahrady.
Veřejnosti se otevře asi osmdesát procent prostor budovy. Vedle renovace stávajících prostor se vztyčí i dvě nové moderní přístavby, které mají sloužit hlavně pro účely Pražského filharmonického sboru. Nejstarší profesionální sbor v Česku v nich najde nové zkušebny nebo víceúčelový sál pro hudební produkce i konference. „Sbor, který patří ke světové špičce, dosud nemá vlastní sídlo ani odpovídající podmínky pro svou každodenní práci,“ řekl jeho ředitel David Mareček.
Z domova pro veterány zapomenutý kolos
Invalidovna byla projektována v letech 1731–1737 na základě návrhu významného českého architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Podle pařížského vzoru sloužila k ubytování válečných veteránů a jejich rodin. Postavený komplex byl sice devětkrát menší, než se původně plánovalo, i tak ale dokázal ubytovat až čtyři tisíce lidí.
Svůj původní účel palác plnil až do roku 1935, následně sloužil například jako muzeum a archiv wehrmachtu. V roce 1952 byl znárodněn a poskytoval své prostory mimo jiné Vojenskému historickému archivu až do roku 2002, kdy celé první patro budovy zaplavila voda během povodní. Areál se měl následně po roce 2014 začít privatizovat, do tendru se ale nakonec nikdo nepřihlásil. Následně dražbu zastavila první vláda Andreje Babiše, majetek pak přešel do rukou NPÚ. Od roku 2017 je Invalidovna pod nejvyšším stupněm památkové ochrany jakožto národní kulturní památka.