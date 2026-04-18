Citroën odstartoval Happy Days. Nový hybrid nebo Berlingo jsou nyní za akční ceny
- Citroën spouští akci Happy Days, která nabízí slevy na osobní i užitkové vozy u všech dealerů v Česku.
- Podmínkou akce je výkup ojetého vozu a značkové financování.
- Nabídka cílí na rodiny i firmy, píše Autorevue.cz.
Automobilka Citroën zahajuje svou jarní prodejní kampaň s názvem Happy Days, v níž cílí na kombinaci cenového zvýhodnění, prodloužené záruky a dostupného financování. Akce, která proběhne u všech autorizovaných dealerů v termínu od 13. do 23. dubna 2026, je určena pro široké spektrum zákazníků od rodin až po firemní klientelu.
V segmentu osobních vozů tvoří základ nabídky model Citroën C4. Ten je ve výbavovém stupni You s hybridním pohonem a automatickou převodovkou dostupný za cenu od 459 900 korun. Pro náročnější rodinné využití značka nabízí svou vlajkovou loď C5 Aircross se startovací cenou 635 tisíc korun, zatímco univerzální model Berlingo začíná na částce 495 tisíc korun.
Uvedené cenové hladiny těchto tří modelů jsou kalkulovány s využitím bonusu za výkup stávajícího vozu a při sjednání značkového financování.
K dispozici jsou i firemní flotily
Pro segment B2B a firemní flotily je v rámci akce připraven také větší model SpaceTourer. Jeho cenovka byla pro období Happy Days stanovena na 699 900 korun bez daně. Nabídka se vztahuje jak na osobní, tak na užitkové modely a zahrnuje garanci dlouhé záruky pro vyšší provozní jistotu majitelů.
Flexibilní záruka má celou řadu variant, část z nich je zdarma, za vyšší limit nájezdu či délku trvání se připlácí částky od 157 do 14 883 korun při limitu 8 let nebo 200 tisíc kilometrů.
V rámci akčních dnů pořídíte také ryze užitkové modely Berlingo Van, Jumpy a Jumper s automaticky prodlouženou zárukou na 5 let nebo 200 tisíc kilometrů.
Pro ty, kteří nepotřebují automobil přímo vlastnit, jsou připravené operativní leasingy s nízkými splátkami. Model C4 lze mít od 5190 korun měsíčně bez daně, větší C5 Aircross začíná na 6990 korun DPH a Berlingo vás vyjde na 5590 korun.
Akce zahrnuje i originální příslušenství se slevou přes čtyřicet procent. K dispozici jsou například sady gumových koberců včetně ochrany zavazadlového prostoru pro modely C4, C5 Aircross a Berlingo.
Text původně vyšel na webu auto.cz.