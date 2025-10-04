Aktualizováno: Na pražském letišti zasahovala policie a armáda kvůli výhrůžce drony. Bezpečnostní opatření pokračují
Kvůli anonymní výhrůžce o blížících se dronech zasahovala v pátek večer policie na pražském Letišti Václava Havla. Jeho provoz nebyl omezen, sdělila mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. V případě, že by byla výhrůžka potvrzena, je ale policie okamžitě připravena uzavřít vzdušný prostor kolem letiště i příjezdové cesty. Do rozsáhlého bezpečnostního opatření se zapojilo velké množství policistů, spolupracují také s armádou, na svých stanovištích byli i odstřelovači.
Policie ráno uvedla, že v noci nakonec nezaznamenala na pražském letišti žádné drony, které v pátek avizovala anonymní výhrůžka. "V průběhu noci anonymní osoba ještě volala, nicméně v avizované časy jsme žádné drony neobjevily. V opatření na letišti ještě bude pokračovat, s každou další hodinou je však relevance informace nižší a nižší. Současně intenzivně pátráme po volajícím," informovala policie v sobotu ráno na X.
Incidenty s drony řešily v posledních dnech i další země. Například v noci na dnešek přeletěly drony nad vojenskou základnou v belgickém Elsenbornu nedaleko hranic s Německem. Ve čtvrtek večer byly spatřeny také na mezinárodním letišti v Mnichově, které kvůli nim přerušilo provoz a zrušilo nebo odklonilo desítky letů.
Minulý týden byl kvůli dronům krátce přerušen provoz na letišti v dánském Midtjyllandu, o den dříve ze stejného důvodu tři hodiny nefungovalo letiště v severodánském městě Aalborg a na začátku minulého týdne pozastavila provoz letiště v Kodani a v Oslu.