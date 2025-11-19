Tajemné drony nad letišti? Český startup vyvíjí technologii, která je nenechá schovat se
Český startup Dronetag vyvíjí systém, který dokáže detekovat drony všech velikostí a tvarů. Úspěch s ním zaznamenává zejména v USA, slouží už ale také na některých místech v Česku. Není však dron jako dron a některé z nich nelze identifikovat tak snadno jako jiné. Příkladem je celá řada nedávných incidentů v okolí evropských letišť. I proti nim však firma založená Lukášem Brchlem nyní vyvíjí obranu.
Startup vznikl v roce 2019, impulsem pro jeho založení byla Brchlova vlastní pracovní zkušenost. „Byl jsem profesionálním pilotem dronů a vždycky jsem měl obavu z toho, co dalšího se ve vzdušném prostoru děje, kdo v něm operuje,“ popisuje začátky Dronetagu Brchl.
Se svým týmem proto vyvinul identifikační zařízení, které si majitel dronu umístí na své zařízení, a díky němu je viditelný pro ostatní. „My jsme toto zařízení navrhovali v době, kdy nebyla žádná urgentní potřeba, byla to čistě volitelná věc. Následně se z toho však stala povinnost v mnoha zemích, včetně států Evropské unie, v USA či Japonsku,“ vysvětluje Brchl.
Nový byznys
Identifikačních zařízení celkem Dronetag prodal již kolem 30 tisíc a úspěch s nimi zaznamenal zejména v USA. V dnešní době však už trh s nimi pomalu umírá, protože velká část výrobců je již integruje do nových dronů sama. Proto startup začal před dvěma lety vyvíjet zařízení, které funguje přesně na opačném principu, tedy je schopné odhalit drony, které létají po obloze.
S jeho prodejem začala firma letos, a to hned ve dvou variantách. První z nich je přenosná, o velikosti menší vysílačky, kterou si s sebou lze vzít kamkoliv. „Zařízení dokáže detekovat drony v okruhu pěti kilometrů v otevřeném prostoru a až 2,5 kilometru například ve městě. V momentě, kdy nějaký najde, začne vydávat zvuková upozornění a člověk si může otevřít aplikaci, která mu sdělí konkrétní informace,“ uvádí Brchl. Jeho cena je kolem 25 tisíc korun a Dronetag jich od února prodal už zhruba 400.
Druhá varianta detekčního zařízení je rozměrově větší a tím pádem i nepřenosná. Dokáže však drony identifikovat na vzdálenost až 10 kilometrů, ve městě na dva až pět. Tu využívají zejména letiště, věznice a další objekty kritické infrastruktury.
Stacionární identifikátor dronů startupu Dronetag, který využívají například letiště nebo věznice |
„Aktuálně těchto stacionárních modulů máme na světě 250, což z nás dělá největšího datového poskytovatele, ale konkurence je velmi silná,“ komentuje Brchl s tím, že tento systém stojí asi 100 tisíc korun. „Spoustu objednávek ani nejsme schopni doručit včas. Poptávka je nyní větší než naše produkce,“ dodává.
Identifikátory Dronetagu letos použili například organizátoři festivalu Rock for People, který se koná poblíž letiště v Hradci Králové, na němž během akce přistávají letadla s interprety. Zařízení pomáhala s bezpečností také na akci Dny NATO, kterou letos navštívilo přes 150 tisíc lidí. Využívají ho i některá tuzemská letiště a další objekty kritické infrastruktury, konkrétní jména ale s ohledem na bezpečnost Brchl uvádět nemůže. Zařízení používá také deset evropských armád.
Jak odhalit skryté drony?
Současné detektory Dronetagu dokážou odhalit pouze takové drony, které jsou vybavené již zmíněným identifikačním zařízením. Pokud se ale jedná o dron, který se z jakýchkoliv důvodů snaží zůstat skrytý, a identifikátor proto v sobě zabudovaný nemá, i když v dnešní době již tuto povinnost má, odhalit ho tak snadno nejde.
Příkladem může být celá řada incidentů v okolí evropských letišť, u nichž se v poslední době objevily záhadné drony, které se nepodařilo rozpoznat. V září takto muselo na několik hodin přerušit provoz kodaňské letiště, o měsíc později se stejná situace stala v Mnichově. Spekulovalo se, že se jednalo o akce řízené z Ruska, jistá odpověď však zatím chybí.
Právě proto startup aktuálně pracuje na sofistikovanějších systémech, které budou schopné i tyto nekooperativní drony s jistotou zaměřit a rozpoznat. „Je to postupný proces. Nejdřív jsme začali detekovat drony s dálkovou identifikací, kterých je většina, ale zase se nepředpokládá, že by s takovým strojem někdo útočil. V dalším kroku nyní budeme schopní rozpoznat i ty, které z nějakého důvodu nechtějí být vidět,“ popisuje Brchl.
Zařízení na identifikaci takových dronů jsou však složitější, a Dronetag proto na jejich vývoji spolupracuje i s dalšími firmami, které se zabývají například zvukovou detekcí či dodatečným softwarem pro kamery. „Přístup detekce nekooperativních dronů je vždy složený z více systémů, nejde to vyřešit jedním,“ říká Brchl s tím, že první prototypy bude firma se svými zákazníky testovat už v prvním pololetí příštího roku.
America First
Ačkoliv je Dronetag českou firmou a v Česku také všechna svá zařízení vyrábí, primárním trhem jsou pro něj Spojené státy americké. „Přes 90 procent našeho obratu tvoříme v USA, což je dané hlavně jednodušší byrokracií při nákupu podobných systémů,“ vysvětluje Brchl a doplňuje, že startup například se svým systémem letos zabezpečoval Bostonský maraton.
„Naším bezprostředním cílem je vybudování největší detekční sítě dronů na světě. Chceme to udělat organickou cestou, tedy prodávat systémy a peníze dál investovat. Pokud bychom viděli, že tato cesta je pomalá, budeme řešit způsoby externího financování, ať už formou venture kapitálu nebo půjčky,“ popisuje Brchl svůj plán, ale druhým dechem zároveň dodává, že trh se rychle vyvíjí a mění a firmě se každý měsíc objeví několik nových konkurentů, na které je potřeba reagovat.
Dronetag měl doposud jediné investiční kolo, a to v roce 2022, kdy od brněnského fondu Y Soft Ventures získal 15 milionů korun. Do té doby byl startup financovaný granty například od CzechInvestu či Technologické agentury ČR, v minulosti získal také peníze z akceleračního programu NATO Diana, kterého byl součástí. Nyní již provoz pokrývá ze svých vlastních zdrojů v kombinaci s dalšími grantovými projekty.