Dron narušil provoz Letiště Václava Havla. Policie zadržela podezřelého muže

ČTK
  • Letecký provoz v Praze v pátek narušil neoprávněný provoz dronu v bezletové zóně ruzyňského Letiště Václava Havla.
  • Jedno letadlo kvůli tomu muselo být odkloněno do Vídně, několik dalších nabralo zpoždění.
  • Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila, uvedla to odpoledne na síti X.

Zadržený muž je ročník 1988. Podezřelý je z obecného ohrožení z nedbalosti. „V současné době je to vše, co lze k věci sdělit, krom obecného konstatování, že i létání s drony má svá pravidla a některá místa jsou této aktivitě zcela zapovězena," dodala policie.

S případy dronů v bezletové zóně se evropská letiště potýkají pravidelně. Kvůli nahlášenému létajícímu objektu například letos v březnu na půl hodiny přerušilo provoz berlínské letiště, loni v říjnu se ze stejného důvodu zastavilo dokonce na dvě hodiny. Podobné problémy loni řešila například i letiště v nizozemském Eindhovenu, v belgickém Lutychu či Bruselu, německém Mnichově nebo ve švédském Göteborgu.

Na pražském letišti kvůli anonymní výhrůžce drony loni v říjnu zasahovala policie. Nakonec žádné dromy nezaznamenala, provoz letiště omezen nebyl.

