Extrémní bič na řidiče v Rakousku. Za vysokou rychlost přijdete o vůz i řidičák
- Rakousko zavádí extrémní tresty pro piráty silnic, které zahrnují trvalé zabavení a následnou dražbu vozidla.
- Přísný postih hrozí při překročení rychlosti v obci o 80 km/h a mimo obec o 90 km/h, a to bez ohledu na majitele vozu.
- Kromě ztráty auta se řidiči musí připravit na astronomické pokuty a okamžitý zákaz řízení, píše Auto.cz.
Rakousko je proslulé svým přísným přístupem k dopravním přestupkům a od příštího roku hodlá postihy za extrémní pirátství silnic ještě přitvrdit. Nově budou moci úřady vozidlo hříšníka nejen zabavit, ale i prodat v dražbě, a to bez ohledu na to, kdo je jeho skutečným majitelem. Tato legislativa, která vstoupila v platnost v roce 2024, umožňuje státu definitivně odejmout auto každému, kdo se dopustí závažného překročení rychlosti.
V praxi to znamená, že řidič riskuje ztrátu vozu v momentě, kdy například v padesátce jede více než 131 km/h, v zóně se sedmdesátkou přesáhne 161 km/h nebo na okresní silnici s limitem 100 km/h uhání rychlostí nad 191 km/h. Kromě astronomické pokuty, ztráty řidičského oprávnění a zákazu řízení tak dotyčný přijde i o samotný dopravní prostředek. Policie může auto na místě zadržet, přičemž v první fázi jde o dočasné opatření trvající maximálně 14 dní.
Tato radikální sankce je vyhrazena pro skutečně extrémní případy. K zabavení dochází při překročení limitu v obci o více než 80 km/h a mimo obec o 90 km/h. Pokud řidič mimo zastavěnou oblast překročí povolenou rychlost o více než 90 km/h, může úřad přistoupit k zabavení vozidla již při prvním takovém prohřešku.
To dává příslušným orgánům dostatek prostoru na přezkoumání, zda jsou splněny podmínky pro další postup. Pokud orgány dojdou k závěru, že jsou oprávněny vůz zabavit trvale, může být vozidlo vydraženo nebo dokonce zlikvidováno v rámci zachování bezpečnosti provozu.
Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly
Zákon však nekouká na všechny řidiče stejně. To se nelíbilo Štýrskému správnímu soudu, který se snažil o zrušení příslušných pravidel silničního provozu v celém rozsahu. Měl totiž ústavní obavy ohledně zásad rovnosti a záruky vlastnických práv.
Rakouský ústavní soud však s tímto názorem nesouhlasil, spíše naopak. Rozhodl, že zabavení a likvidace vozidel v případech extrémního překročení rychlosti jsou v zásadě ústavní. Tato opatření podle něj slouží bezpečnosti silničního provozu, a tedy veřejnému zájmu.
Jsou vhodná a nezbytná k postihování obzvláště nebezpečných přestupků a k prevenci dalších rizik. Soud rovněž nenamítal, že hodnota vozidla je irelevantní. Ať už se jedná o starý kompaktní vůz nebo drahý supersport, rozhodujícím faktorem je samotný přestupek.
Místo zrušení pravidel vyřešil Rakouský ústavní soud nerovnost rozšířením zákona. Od 1. října 2027 bude možné trvale zabavit, konfiskovat i vydražit všechna auta bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem. Až na jednu důležitou výjimku, kterou tvoří vozidla odcizená.
Podle Rakouského ústavního soudu do nynějška platná výjimka porušuje zásadu rovnosti, protože trest bylo možné snadno obejít pomocí jednoduchých mezer v legislativě (například pronajmout sám sobě firemní vůz). Ti, kteří si vozidlo pronajali nebo půjčili, totiž čelí výrazně menšímu riziku než majitelé s výhradním vlastnictvím. Soud proto ustanovení zavádějící omezení výhradního vlastnictví zcela zrušil.
Zároveň zůstane v platnosti podmínka, že pokud dojde k extrémnímu porušení rychlosti již v minulosti odsouzeným řidičem, platí u něj nižší rychlostní tolerance. Řidiči, kterému byl v posledních 4 letech odebrán řidičský průkaz z důvodu závažného dopravního přestupku, může být vozidlo zabaveno za překročení povolené rychlosti o více než 60 km/h v obci nebo více než 70 km/h mimo zastavěné oblasti.
Stovky hříšníků
Dalo by se očekávat, že právě vysoké tresty mnoho lidí od vysokých rychlostí odradí, přesto je však počet přestupků vysoký. Za dva roky platnosti zákona bylo podle rakouského ministerstva vnitra dočasně zabaveno 438 vozidel.
Jen málo z nich bylo skutečně zabaveno trvale a následně vydraženo, především z důvodu výjimky týkající se vlastnictví vozu. Očekává se, že se to s novými pravidly výrazně změní. Od října příštího roku tak (nejen) v Rakousku raději nohu z plynu.