Liftago rozšiřuje služby v Praze, kupuje Modrého anděla
- Liftago převzalo Modrého anděla a rozšiřuje služby odvozu vozů.
- Firmy cenu transakce nezveřejnily, integrace už běží.
- Liftago po vstupu Livesportu dál roste přes akvizice i nové služby.
Český poskytovatel alternativní taxislužby Liftago převzal společnost Modrý anděl. Liftago spojením posílí ve službě odvozu vozů zákazníků, kteří potřebují přepravit sebe i vozidlo. Liftago ve středu akvizici oznámilo v tiskové zprávě. Cenu transakce společnosti neuvedly.
„Sledujeme trh a jsme připraveni na další akvizice, pokud budou dávat smysl a zapadat do naší strategie. Nechceme ale růst jen proto, abychom byli větší. Důležité pro nás je rozšiřovat služby, které lidem i firmám dávají smysl a u kterých dokážeme držet vysoký standard,“ uvedl generální ředitel Liftaga Radek Svíčka. Firma v roce 2024 převzala společnost Svez.se a loni DriveCzech.
V současné době se propojují služby a zákaznická podpora, aby byla změna pro zákazníky i řidiče co nejjednodušší a neovlivnila ani naplánované jízdy. Služby Liftaga je možné objednávat přes mobilní aplikaci, ale také telefonicky či e-mailem přes dispečink, který funguje nepřetržitě.
„Vždy jsme kladli důraz na kvalitní přepravní služby s přidanou hodnotou a přicházeli s novými nápady. Nastal ale čas posunout se dál a předat naše zákazníky i řidiče do péče Liftaga, které tak osloví širší skupinu zákazníků, pro něž je kvalita klíčová,“ uvedl majitel Modrého anděla Robert Faltýnek.
Společnost Liftago vznikla v roce 2012 a nyní nabízí služby v 15 českých městech. Kromě běžné přepravy taxislužbou nabízí služby v logistice, doručování a od loňského podzimu si mohou zákazníci objednat také přepravu luxusními vozy. V blízké době Liftago plánuje zavedení například rodinných účtů.
Modrý anděl patří mezi známé poskytovatele taxislužeb a osobní přepravy v Praze a jejím okolí. Firma, která působí na trhu od roku 2005, je známá zejména pro službu odvozu vozů, nabízí ale také letištní transfer nebo kurýrní služby.
Liftago podle dokumentů v obchodním rejstříku mělo v roce 2024 čistý obrat 68,6 milionu korun. Loni se stala stoprocentním vlastníkem Liftaga skupina Livesport, když odkoupila 49 procent od čtyř menšinových akcionářů. Obrat Modrého anděla není v rejstříku za poslední roky uvedený.