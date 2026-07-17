Miliardový úspěch českého průmyslu. Německé město vsadilo na trolejbusy ze Škody
- Škoda Group dodá do německého Esslingenu 52 bateriových trolejbusů za více než 1,1 miliardy korun.
- Nové vozy ujedou až 25 kilometrů bez trolejového vedení a podpoří přechod města na bezemisní dopravu.
- Součástí kontraktu je opce na dalších devět trolejbusů a kompletní servisní podpora.
Škoda Group předala první dva nové bateriové trolejbusy určené pro provoz v německém Esslingenu. Do konce letošního roku dodá firma tamnímu dopravnímu podniku celkem 52 vozů Škoda 32Tr a 33Tr v hodnotě přes 47 milionů eur (přibližně 1,14 miliardy korun). Součástí objednávky je také opce na dodávku dalších devíti trolejbusů, řekl mluvčí Škody Group Jan Švehla.
Moderní trolejbusy zvládnou provoz i bez trolejí
„Zakázka zahrnuje deset dvanáctimetrových trolejbusů Škoda 32Tr a 42 osmnáctimetrových kloubových trolejbusů Škoda 33Tr. Nová vozidla kombinují provoz pod trolejovým vedením s jízdou na trakční baterie mimo trolejové vedení na vzdálenost až 25 kilometrů,“ řekl Švehla. Trolejbusy tak mohou jezdit i při výlukách, objížďkách a na linkách nebo úsecích bez trolejového vedení. Kloubové trolejbusy mají dvoumotorový pohon se dvěma hnanými nápravami, což přispívá k vyššímu výkonu i v náročnějším terénu.
Trolejbusy jsou pro město klíčové v jeho kompletnímu přechodu veřejné dopravy na bezemisní provoz do konce letošního roku. „S novými bateriovými trolejbusy investujeme do moderní, výkonné a klimaticky šetrné veřejné dopravy. Esslingen tak ukazuje, že udržitelnou mobilitu lze úspěšně spojit s atraktivní dopravní nabídkou pro cestující,“ řekl primátor zhruba stotisícového města Matthias Klopfer. Město rozšiřuje svou přibližně 29kilometrovou trolejbusovou síť o další úseky.
Esslingen chce do konce roku kompletně přejít na bezemisní dopravu
Dodávané trolejbusy jsou navržené na míru požadavkům provozu v Esslingenu. Mají bezbariérový nástup, informační systémy a Wi-Fi připojení. Kratší vozy jsou dvoudvéřové, delší kloubové jsou v třídveřovém provedení. Mají komfortnější sedadla, elektrickou rampu pro nástup s kočárky nebo s invalidním vozíkem a diagnostiku včetně možnosti vzdáleného servisního přístupu. Vozy mají také rekuperaci energie, takže při brzdění, například při jízdě z kopce, se část brzdné energie vrací zpět do baterií. Součástí dodávky je kompletní servisní podpora.
„Esslingen je pro nás mimořádně významný projekt. Nejde jen o dodávku moderních vozidel, ale o partnerství s městem, které se rozhodlo kompletně transformovat svou veřejnou dopravu na bezemisní provoz,“ řekl prezident regionu Západ ve Škodě Group Jan Harder.
Projekt v Esslingenu má pro Škodu Group také symbolický význam. Navazuje na tradici dodávek trolejbusů do bývalého východního Německa, kam společnost v letech 1955 až 1987 dodala celkem 205 vozů.
Škoda Group je významným evropským výrobcem vozidel pro hromadnou dopravu, produkuje nízkopodlažní tramvaje, příměstské vlaky, soupravy metra, elektrobusy, trolejbusy či řídicí a pohonné systémy. Trolejbusy vyrábí 90 let, v posledních měsících společnost oznámila nebo uzavřela nové trolejbusové zakázky mimo jiné pro Tallinn, Sofii, Jihlavu, Hradec Králové, Ostravu, Ústí nad Labem, Chomutov a Jirkov nebo Banskou Bystrici.