Německé firmy utáhly opasky. Jen elektrické škodovky skupují ve velkém
- Měl růst, místo toho oslábl: trh firemních flotil v Německu brzdí.
- V prvním půlroce přesto vygeneroval dva vyčnívající vítěze: elektrický pohon a Škodu Auto.
- V době, kdy Volkswagenu a dalším značkám citelně ubývají prodeje, Škoda těží i z trendující elektromobility.
Německý trh s automobily prodávanými do firemních flotil brzdí. Podniky ve spolkové republice odkládají nákupy a v době rozkolísaných cen ropy raději šetří. Vyplývá to z nejnovější studie společnosti Dataforce. Její původní předpoklad pro letošní rok byl přitom přesně opačný. Očekávala, že vzhledem ke zvyšujícímu se množství firemních flotil prodeje narostou meziročně o deset procent. K takovému scénáři má ale realita daleko.
Německé firmy pořídily v prvním pololetí asi 415 tisíc nových osobních vozů, meziročně o jedno procento méně, a to v době, kdy trh s automobily jako celek rostl. Nejen firmy, ale i všichni další zákazníci si totiž od ledna do června zaregistrovali téměř 1,5 milionu nových aut, asi o šest procent více než ve stejném období loni. „Správci vozových parků se snaží tlumit nárůst nákladů tím, že si vozidla ponechávají déle a částečně se spoléhají i na mladé ojeté vozy,“ říká analytik Dataforce Benjamin Kibies. Společnost tak snížila svou prognózu pro celý rok na 880 tisíc prodaných vozů.
Stagnující trh přesto vytvořil dva výrazně vyčnívající vítěze: elektrický pohon a Škodu Auto. „Elektriky“ měly v pololetí dokonce vůbec nejvyšší podíl na všech autech prodaných do firemních flotil, což se stalo poprvé v německé historii. Téměř každé třetí auto, které firmy pořídily, pohání baterie, bylo jich přes 123 tisíc. Naopak nových registrací vozidel na naftu a benzín ubylo o 13 a 21 procent a připadal na ně tržní podíl asi 27 a 24 procent. „Vzhledem k trvale vysokým cenám pohonných hmot a pokračujícím dotacím se elektromobilita stává stále finančně atraktivnější,“ cituje Kibiese portál Automobilwoche.
Škoda Auto roste, Volkswagen ztrácí
I z tohoto trendu těží česká automobilka. V desítce modelů, které mířily do firemních flotil nejčastěji, je hned pět škodovek, a to včetně Octavie, bestselleru s téměř 15 tisíci kusy. Odbyt všech pěti škodováckých modelů navíc meziročně rostl o dvanáct a více procent. Zbývající pětici modelů v TOP 10 tvoří vozy z dílny Volkswagenu: Golf, Tiguan, Passat a elektrické vozy ID.7 a ID.3. Jejich odbyt naopak výrazně klesal s výjimkou posledního zmíněného.
„Škoda dokázala uzmout tržní podíl od velkoobjemových značek, zejména od VW, Opelu, Fordu a Toyoty. Dokázala vyvážit prodej výrazně většího počtu elektromobilů a zároveň zvýšit počet registrací vozů se spalovacími motory, přestože to je v rozporu s trendem,“ upozorňuje Kibies. Napříč značkami tak byla mladoboleslavská automobilka - firmami druhá nejčastěji pořizovaná značka - jediná, která výrazně rostla. V pololetí si polepšila o 23 procent a udala 61 tisíc aut.
Pro srovnání: první Volkswagen odepsal 9 procent, čtvrtý Mercedes-Benz 13 procent, deváté Volvo 25 procent a TOP 10 uzavírající Toyota 20 procent. Vzestup elektromobility nahrává i Tesle. Americká automobilka sice o polovinu navýšila prodeje na 4,3 tisíce vozů, k číslům z minulých a mnohem úspěšnějších let má však zatím velmi daleko, stejně jako do desítky nejžádanějších značek.
Škoda Octavia jedničkou v Německu i Česku
Manažeři, kteří spravují firemní flotily, jsou v nákupech střídmější patrně i kvůli zdražování. Zpravodajský web německé veřejnoprávní televize ARD ilustruje růst cen například na modelech Polo a Aygo od Volkswagenu a Toyoty. První podražil za šest let o 28 procent, druhý více než dvojnásobně (ve srovnání s dnešním Aygo X). Pořídit je lze od 20 a 22 tisíc eur. Z trhu zároveň zmizelo více než třicet modelů malých a levnějších aut, výrobci se soustřeďují často na větší a štědře vybavená SUV s vyšší marží.
Zajímavý vhled do německého trhu dává i report německé datové společnosti Deutsche Automobil Treuhand za loňský rok. Ten neřešil oficiální ceníky automobilek, ale u téměř pěti tisíc kupců z řad soukromých osob zjišťoval, kolik reálně zaplatili za jednotlivé typy vozů. Ze jištění vyplynulo, že nejvíce peněz vydávali za pořízení plug-in hybridů, v průměru šlo o více než 64 tisíc eur. S 50 tisíci následovaly dieselové vozy, s 47 tisíci pak ty čistě elektrické vozy. Nejlevněji vyšel benzín s 33 tisíci.
Zdražování se tak promítá i do trhu s ojetými vozy. Například zmíněná Škoda Octavia nevládne jen trhu nových firemních aut v Německu, ale i trhu ojetých aut v Česku. V případě aktuálně nejprodávanější specifikace s motorem 2.0 TDI o výkonu 110 kW činí mediánová cena asi 490 tisíc korun, vyplývá z dat portálu Carvago.