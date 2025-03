Rusko s více než 140 miliony představuje velmi zajímavý trh. Co se týče automobilů, před nevyprovokovanou invazí na Ukrajinu a covidem se zde ročně prodávalo okolo 1,6 milionu nových aut, přičemž v roce 2022 tohle číslo spadlo na zhruba 620 tisíc vozů.

Pro spoustu zahraničních automobilek se jednalo o významné odbytiště, kterému ovšem vládl především AvtoVAZ, v němž měl Renault většinu. Po plnohodnotném vpádu na území západního souseda se drtivá většina výrobců z Ruska stáhla a svá tamní aktiva buď odepsala, nebo prodala. Zmíněný Renault se svého majetku zbavil za symbolický jeden rubl.

AvtoVAZ se nyní připomněl, že pokud by se Francouzi chtěli v budoucnu do Ruska vrátit, budou muset zaplatit minimálně 112,5 miliard rublů (asi 31 miliard korun). Nový majitel v podobě ruského institutu NAMI od odchodu Renaultu prý do AvtoVAZ právě tuhle částku investoval.

Podle šéfa AvtoVAZ Maxima Sokolova NAMI do firmy v roce 2023 nalilo 27,5 miliard rublů, o rok později pak dokonce 40 miliard. A loni podle všeho ještě o pět miliard rublů více. Sokolov ovšem nezmiňuje, že Renault Rusům v podstatě zdarma nechal majetek pravděpodobně mnohem cennější včetně know-how.

Francouzi navíc do AvtoVAZ ročně investovali 20 až 22 miliard rublů (5,4 až 6,0 miliardy korun) a skrze oživení značky Lada de facto zachránili ruský automobilový průmysl, který byl nekonkurenceschopný již za hlubokého socialismu.

S ohledem na turbulentní období posledních týdnů je dosažení všemi stranami akceptovatelného míru blíže než jindy. Hypoteticky se tedy pomalu blíží doba, kdy sankce vůči Rusku, respektive Putinově režimu doznají změn. Návrat západních firem na potenciálně velký ruský trh je proto možná docela blízko, výrobci se proto na tuhle situaci musejí chystat. Jestli to znamená, že Renault desítky miliard korun jednou skutečně zaplatí, je ovšem ve hvězdách. Ruská pravda je totiž velmi těžko definovatelný pojem.