Renault přepíná na futuREady. Do pěti let uvede 36 novinek a v efektivitě chce vyzvat Čínu
- Skupina Renault pod vedením generálního ředitele Françoise Provosta spouští novou strategickou éru, která navazuje na dosavadní plán Renaulution.
- Do roku 2030 plánuje automobilka uvést na trh 36 nových modelů, přičemž klíčem k úspěchu má být radikální zkrácení vývoje na pouhé dva roky.
- Nová elektrická platforma slibuje dojezd až 1 400 kilometrů a snížení výrobních nákladů na elektromobily o 40 procent.
Francouzská skupina Renault Group se rozhodla pro další zásadní transformaci. Pět let poté, co odstartovala ozdravnou kúru Renaulution, přichází s ambicióznějším plánem s názvem futuREady. Cílem je proměnit automobilku v referenčního evropského výrobce, který dokáže držet krok s globální konkurencí, zejména s dravými značkami z Číny.
„V prostředí, které je ještě více konkurenční, můžeme stavět na pevných základech: našich značkách, našich produktech a našich finančních výsledcích,“ uvedl François Provost, který skupinu vede od loňského července.
Ofenziva napříč značkami: Renault, Dacia i Alpine Jádrem nové strategie je masivní obměna produktového portfolia. Do roku 2030 skupina představí 36 modelů, přičemž polovina z nich bude plně elektrická.
- Renault: Značka chce do roku 2030 prodávat přes dva miliony vozů ročně. V Evropě plánuje 100% elektrifikaci prodejů, zatímco na trzích jako Indie nebo Jižní Amerika sází na kombinaci 14 nových modelů a hybridních pohonů.
- Dacia: Levná značka skupiny bude nadále těžit z vítězné kombinace ceny a hodnoty. Do konce dekády plánuje mít v nabídce čtyři elektromobily (místo současného jednoho) a výrazněji proniknout do lukrativnějšího segmentu C.
- Alpine: Sportovní divize se zaměří na exkluzivitu a novou generaci ikonického modelu A110, postavenou na vlastní technologické platformě.
Technologický skok: 10 minut nabíjení a umělá inteligence
Renault hodlá v příštích letech nasadit novou elektrickou platformu RGEV Medium 2.0. Ta využije 800V architekturu, která umožní ultrarychlé nabíjení – na delší cestu se řidiči připraví za pouhých 10 minut. Vrcholné verze s tzv. „prodlužovačem dojezdu“ (Range Extender) mají ujet až 1 400 kilometrů na jedno natankování a nabití.
Kromě hardwaru sází Francouzi i na software. Ve spolupráci s Googlem vyvíjejí první evropské „softwarově definované vozidlo“ (SDV), které bude možné plně aktualizovat na dálku. V další fázi pak Renault počítá s integrací umělé inteligence přímo do řízení podvozku a asistenčních systémů.
Úsporty v továrnách
Aby Renault finančně ustál nákladný přechod na elektromobilitu, plánuje drastické úspory v provozu. Ve svých závodech nasadí 350 humanoidních robotů nové generace a využije tzv. průmyslové metaverse (digitální dvojčata továren) ke sledování výroby v reálném čase.
Výsledkem má být snížení výrobních nákladů na vůz o 400 eur ročně a zkrácení vývojového cyklu nového auta na pouhé dva roky. „Naším cílem je konkurovat čínským výrobcům v oblasti inovací, nákladů a rychlosti,“ stojí v prohlášení skupiny.
Finanční cíle pro střednědobý horizont jsou nastaveny ambiciózně: provozní marže se má pohybovat mezi 5 a 7 procenty při generování volného cash flow v automobilovém segmentu ve výši alespoň 1,5 miliardy eur ročně.