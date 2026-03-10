Investoři do startupů více hledí za hranice, nových přibývá málo. V Česku chybí kvalita i podpora
- Investoři do startupů nevidí v Česku dostatek kvalitních projektů, za problém označují i nízkou likviditu vynaložených prostředků.
- Nových investorů navíc v tuzemsku přibývá pomalu a ti stávající se častěji obracejí do zahraničí.
- Přílivu dalšího kapitálu by mohly pomoci daňové odpočty.
Český startupový trh zažívá odliv investorů. Vyplývá to z každoročního průzkumu investiční společnosti DEPO Ventures realizovaného ve spolupráci s Českou startupovou asociací a partnery, který zkoumal trendy mezi více než stovkou startupových investorů za loňský rok.
Mezi roky 2024 a 2025 výrazně poklesl podíl investorů zaměřených výhradně na investování do startupů v Česku, a to z 24,5 na 12,5 procenta. Naopak roste množství investorů, kteří se zaměřují na region střední a východní Evropy. „Tento posun může odrážet postupné dozrávání investorské základny, větší ochotu aktivně vyhledávat příležitosti mimo domácí trh, ale také může souviset s nedostatečným množstvím kvalitních tuzemských startupů,“ píše se v průzkumu.
Právě malé množství kvalitních startupů v Česku označují investoři za problém nejčastěji. Jako bariéru v investování ho vnímá více než 50 procent z nich, a tento faktor se navíc jako klíčová překážka skloňuje dlouhodobě. Dalším často poukazovaným problémem je také slabá likvidita investic do tuzemského venture kapitálu a nízký počet exitů českých startupů, což za překážku považuje přes 45 procent investorů.
Do průzkumu se také zapojilo téměř sedmdesát investorů, kteří ale neinvestují do startupů. Největší bariérou, proč své peníze nezhodnocují prostřednictvím venture kapitálu, je pro více než 40 procent z nich neznalost, jak vůbec začít. Více než polovina z nich navíc uvedla, že by do startupů investovala, pokud by měla více informací.
Úbytek investorů
Problémem pro tuzemské startupy může být do budoucna nedostatek příchozích investorů. Podíl nových startupových investorů klesl za poslední dva roky z 35 na 14 procent. Podle předsedy České startupové asociace Jiřího Vicherka je nutná systémová změna investičního prostředí. „Sledujeme historicky nejnižší vstup nových investorů a téměř pětina těch stávajících neplánuje být letos investičně aktivní. Hrozí nám tak nejen pomalejší růst, ale i pokles dostupného startupového kapitálu pro nové projekty. Budoucnost Česka je v inovacích – pokud chceme, aby české ambice zvedaly hodnotu naší ekonomiky, musíme vytvořit konkurenceschopné prostředí, které motivuje investory a kapitál,“ popisuje.
Podle průzkumu by mohly pomoci daňové odpočty pro investice do startupů, které podporují více než tři čtvrtiny startupových investorů a téměř osmdesát procent těch, kteří do nich v současné době peníze neposílají. To naznačuje, že zmiňovaná daňová podpora by mohla nejen udržet stávající investory, ale také pomoci přilákat nové.
Ke zlepšení prostředí pro startupy se navíc v tomto ohledu zavazuje i vláda ve své nedávno představené hospodářské strategii. Ta počítá nejpozději v příštím roce s přijetím startupového zákona, který má zajistit „zlepšení administrativního a investičního prostředí pro startupy“.
Obranné technologie i vesmír
Pro české startupové investory je jednoznačně nejatraktivnější technologií umělá inteligence, kterou jako preferovanou uvádí téměř 83 procent. Oproti loňskému roku je to skoro o pět procent víc, což podle autorů průzkumu naznačuje, že se původní překotný zájem o AI proměňuje ve stabilní investiční cíl.
Z odvětví směřuje pozornost investorů primárně na segment softwaru jako služby (SaaS). „To potvrzuje dlouhodobě silnou pozici České republiky v oblasti vývoje podnikového softwaru,“ uvádí průzkum. Vzhledem k současnému geopolitickému napětí také narůstá zájem o sektor obranných a dual-use technologií, které uvádí jako investiční cíl skoro 40 procent respondentů. Roste i pozornost upínaná směrem k vesmírným technologiím.
„Český venture kapitálový trh dospívá a investoři začínají přemýšlet strategicky. Umělá inteligence, obranné technologie nebo vesmír – to už nejsou jen buzzwordy, ale sektory, kde se rodí budoucí evropští lídři. To, co nás reálně brzdí, je spíš nedostatek kvalitních příležitostí a slabá podpora startupového investování. To je výzva, kterou lze řešit, a my na ní aktivně pracujeme,“ uzavírá Petr Šíma, generální partner DEPO Ventures a člen správní rady České startupové asociace.