Čína hraje s jinými pravidly, Evropu může zaplavit až 25 miliony aut, varuje šéf Porsche ČR Hurt
- Čína dokáže vyrobit přes 50 milionů aut ročně a zhruba polovina z nich míří na export, varuje Jan Hurt z Porsche ČR.
- Čínské vozy se prodávají za nízké ceny, které podle Hurta nepokryjí ani materiálové náklady.
- Ceny evropských vozů naopak rostou, cena nového VW Golf začíná vysoko nad dřívějšími limity.
Evropský automobilový průmysl čelí velkému tlaku z Číny. V pořadu FLOW na to upozorňuje Jan Hurt, jednatel společnosti Porsche Česká republika. V rozhovoru mluví mimo jiné o obrovském nepoměru mezi čínskou výrobní kapacitou a poptávkou. Podle něj je proto načase přestat se v Evropě bát slov, jako je protekcionismus.
50 milionů kapacita, 25 milionů na export
„V Číně je podle našich informací nainstalovaná kapacita na úrovni padesát až pětapadesát milionů vozů. Domácí trh jich spolkne pětadvacet milionů. To znamená, že je to naprogramováno na export,“ vysvětluje Jan Hurt.
Dodává, že zatímco evropská firma nemůže vyrábět se ztrátou, čínská ideologie upřednostňuje plné továrny před ekonomickým smyslem.
Čínská auta jsou pro Číňany cool
„Cenová úroveň v Číně nemůže krýt ani materiálové náklady. Tam pravděpodobně existují jiná pravidla, proč si to mohou dovolit,“ varuje Hurt v rozhovoru.
Čína byla také tradičním významným odbytištěm pro evropské automobilky, i to se však mění: jejich prodeje v Asii rychle klesají. Na čínském trhu Evropě nehraje do karet další faktor: pro Číňany se stalo trendem vlastnit domácí, tedy čínský vůz.
Hurt v rozhovoru navrhuje i možné řešení: například zvýhodnit vozy s označením „Made in Europe“ v rámci kalkulací emisní stopy CO2. Čínská auta, která se podle něj přes půl světa vozí na obřích lodích, by dle jeho slov neměla mít stejnou startovní pozici jako ta evropská.
Společnost Porsche Česká republika, kterou Hurt zastupuje, je největším dovozcem osobních a užitkových vozidel do České republiky. Samotnou značku Porsche do Česka nedováží, ale má v portfoliu značky jako Volkswagen, Audi, SEAT nebo CUPRA.
Jaký je v Česku zájem o nové vozy? V jakých cenách se pohybují a jak se mění způsoby jejich financování? Podívejte se na rozhovor FLOW s Janem Hurtem ve videu v článku.