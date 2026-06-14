Světový unikát kousek od nás. Norsko postaví první horský tunel pro obří lodě, bude mít skoro dva kilometry
- Norsko se chystá postavit Stad Ship Tunnel, který se stane vůbec prvním lodním tunelem pro námořní plavidla na světě.
Projekt za 8,6 miliardy norských korun má začít vznikat v roce 2027 a nabídne lodím bezpečný úkryt před bouřlivým pobřežím.
Stavba byla kvůli zdvojnásobení nákladů v ohrožení, ale vláda a parlament nakonec po dlouhých jednáních schválily nový rozpočet.
V Norsku se blíží realizace jednoho z nejneobvyklejších infrastrukturních projektů na světě. Skandinávská země chce v budoucnu umožnit lodím plavbu horským tunelem, přičemž do tohoto inovativního záměru investuje stovky milionů eur, upozorňuje německý web Clip.de.
Norský parlament schválil výstavbu Stad Ship Tunnel, prvního tunelu pro námořní plavidla na světě, už na jaře roku 2017. Poté, co se však odhadované náklady v průběhu let téměř zdvojnásobily, visel celý projekt na vlásku. Podle aktuální tiskové zprávy norské pobřežní správy (Kystverket) je však nápad po intenzivních jednáních opět na dobré cestě. Celkový rozpočet byl stanoven na 8,6 miliardy norských korun (přibližně 18,9 miliardy korun).
Po politických průtazích zbývají tři zájemci
„Jsme připraveni na začátku roku 2027 zahájit nezbytné procesy, které umožní start samotné stavby,“ uvedl Einar Vik Arset, generální ředitel Kystverket. Dodal, že jde o obří projekt, na který se úřad připravoval několik let. Hodnocení nabídek je již dokončeno a brzy by mělo být oznámeno, které ze tří zbývajících konsorcií zakázku získá. V užším výběru jsou aktuálně společnosti AF Gruppen, Eiffage Génie Civil a Skanska/Vassbakk & Stol.
Dlouho to přitom vypadalo, že Stad Ship Tunnel zůstane pouze vizí. Jak upozornilo norské národní médium NRK, poté, co stavební náklady vzrostly z původních pěti miliard korun na více než devět miliard, se současná Støreova vláda stavěla proti pokračování.
Ještě v květnu ministr financí Jens Stoltenberg zdůrazňoval, že při takto vysokých výdajích by stát projekt financovat neměl. Po nových vyjednáváních se však vláda a parlament nakonec shodly na kompromisním rozpočtu zmíněných 8,6 miliardy Norských korun.
Úkryt před bouřemi a nebezpečnými vlnami
Tunel bude dlouhý přibližně 1,8 kilometru a široký 37 metrů. V budoucnu nabídne chráněnou zkratku i velkým plavidlům o délce až 140 metrů a hmotnosti do 16 000 tun.
Celá stavba vyroste v pobřežním úseku Kap Stad. Cesta kolem poloostrova Stadlandet je totiž kvůli velmi proměnlivému počasí, silným bouřím a vysokým vlnám považována za jednu z nejnebezpečnějších námořních tras v celém Norsku.
VIDEO: První tunel pro obří lodě na světě
Unikát, který nemá ve světě obdobu
Výjimečnost projektu potvrzuje i pohled za norské hranice. Správa Kystverket na svém webu upozorňuje, že ačkoliv po celém světě fungují různé podmořské tunely a plavební průplavy, tunel této velikosti určený přímo pro lodě schopné plavby na volném moři dosud nikde nevznikl.
Jiné známé megaprojekty jako Panamský či Suezský průplav, případně plánovaný Kra-kanál, navíc sledují jiný účel. Jak doplňuje švýcarský online portál Journal21, tyto stavby propojují oceány a zkracují globální obchodní trasy. Norský Stad Ship Tunnel se buduje primárně za účelem ochrany a bezpečnosti lokální lodní dopravy.