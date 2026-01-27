Tomáš Tóth novým generálním ředitelem Správy železnic
Generálním ředitelem Správy železnic (SŽ) bude od 1. února Tomáš Tóth, bývalý předseda představenstva nákladního dopravce ČD Cargo. Dnes o jeho jmenování rozhodla správní rada firmy. SŽ byla od začátku prosince bez generálního ředitele a vedením státní organizace byl pověřen náměstek Mojmír Nejezchleb.
Správní rada tehdy odvolala z funkce Jiřího Svobodu v souvislosti s policejním prověřováním některých zakázek SŽ. Podle médií našla policie v jeho domě přes 80 milionů korun. Podle Svobody peníze pocházely z celoživotních úspor jeho rodiny.
Několik pozic v ČD Cargo
Tóth začínal v roce 2006 v Českých dráhách jako referent zásobovacího centra v České Třebové. Poté byl na několika pozicích ČD Cargo. V roce 2018 byl jmenován výkonným ředitelem a v prosinci 2020 se stal předsedou představenstva firmy. Ve funkci šéfa ČD Cargo nahradil Ivana Bednárika, současného ministra dopravy za SPD. Loni ke konci října z vážných osobních důvodů rezignoval na funkci předsedy představenstva a výkonného ředitele.
Vláda na svém pondělním jednání změnila složení správní rady SŽ. Odvolala Davida Čermáka, Pavla Čížka (STAN), Zdeňka Zajíčka (ODS) a Tomáše Martince a jmenovala advokáta Tomáše Tylla. Na pozici předsedy správní rady nahradil Martina Červíčka (ODS) Martin Kolovratník (ANO), Červíček zůstal řadovým členem rady. O dalších jménech, kterými obsadí volná místa v sedmičlenné radě, rozhodne vláda na jednom z nejbližších zasedání.
Správa železnic je státní organizace, která se mimo jiné stará o koleje, nádražní budovy, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železnici. Působí také jako investor při výstavbě tratí. V tomto roce má podle v pondělí vládou schváleného rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) hospodařit se 72,2 miliardy korun, což je o 9,5 miliardy Kč více proti loňskému rozpočtu. Návrh rozpočtu SFDI ještě musí schválit Sněmovna.