Turecký Pegasus se přiblížil převzetí ČSA a Smartwings, případ začal posuzovat antimonopolní úřad
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začal posuzovat převzetí Českých aerolinií (ČSA) i s leteckou společností Smartwings tureckými nízkonákladovými aeroliniemi Pegasus Airlines. Úřad o tom informoval na svých internetových stránkách.
Strany loni v prosinci oznámily, že začal prodejní proces, Pegasus Airlines upřesnily, že ČSA kupují za 154 milionů eur, tedy v přepočtu asi 3,75 miliardy korun. Cena zahrnuje jak nákup ČSA a jejích dceřiných společností, tak souvisejících pohledávek.
„K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít především v oblasti osobní letecké přepravy prostřednictvím pravidelných a charterových letů,“ uvedl ÚOHS.
Turecká společnost Pegasus Airlines kupuje ČSA prostřednictvím nizozemské firmy Pegasus Europe, kterou založila za účelem nákupu Smartwings.
Smartwings působí na trhu 28 let, dříve pod názvem Travel Service. Se 49 letadly je největší českou leteckou společností patřící do skupiny Smartwings Group. Společnost provozuje pravidelné linky do 80 destinací, charterové lety a privátní lety. Sto procent akcií společnosti Smartwings vlastní ČSA.
České aerolinie vznikly v roce 1923 jako Československé státní aerolinie. Dopravce patřil mezi pět nejstarších kontinuálně fungujících leteckých společností na světě, v roce 2024 ale aerolinky pod svým kódem OK létat přestaly. V roce 2013 do ČSA kvůli finančním potížím vstoupily korejské aerolinie Korean Air, které držely 44 procent akcií. V únoru 2018 se majoritním vlastníkem stala společnost Smartwings, která odkoupila 44 procent akcií od společnosti Korean Air a 20 procent od státního podniku Prisko, třetinu už vlastnila.
V březnu 2021 se ČSA ocitly kvůli vysokým dluhům v úpadku. Novými investory se stali majitelé Smartwings Jiří Šimáně a Roman Vik s čínskými partnery. V únoru 2024 se aerolinky Smartwings plně vrátily pod kontrolu českých akcionářů, téměř poloviční podíl zprostředkovaně vlastněný čínskou společností CITIC koupila česká firma Prague City Air podnikatelů Šimáněho a Vika.
Začátkem října 2024 změnily ČSA svůj obchodní model a staly se řídicí společností skupiny Smartwings s majoritním podílem ve společnosti Smartwings.
Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu byla založena v roce 1990. Firma provozuje 124 letadel a síť Pegasus zahrnuje 155 destinací v 54 zemích, včetně 38 vnitrostátních v Turecku a 117 mezinárodních linek. Létá do Evropy, na Blízký východ, do severní Afriky a Asie.
Od roku 2005 je Pegasus členem holdingu ESAS. Ten vlastní rodina tureckého miliardáře Ševketa Sabanciho (1936 - 2021), která patří k nejmocnějším podnikatelským dynastiím v Turecku. Tato rodina vlastní firmy, které působí ve dvou desítkách zemí a mají přes 40 milionů zákazníků. Sabanci holding v loňském roce utržil přes 37 miliard dolarů.