Šimáně neprodá Smartwings polskému LOT, ale turecké nízkonákladovce. Šokující obrat, píší polská média
- Prodej Smartwings vrcholí nečekaným zvratem.
- Ačkoliv už vyjednavači polské společnosti LOT přicestovali do Prahy k podpisu kontraktu, turecký nízkonákladový rival je měl přeplatit o miliony eur.
- Pro Polskem vlastněný LOT se jedná o mimořádně nepříjemnou porážku.
Dlouho očekávaný prodej Smartwings miliardářů Jiřího Šimáně a Romana Vika dospěl k šokujícímu zvratu. Leteckou společnost nezíská do svého portfolia polský gigant LOT Polish Airlines, ale turecký nízkonákladový dopravce Pegasus Airlines. Uvádějí to přední polské zpravodajské weby s odvoláním na několik svých zdrojů blízkých vyjednávání. Společnosti LOT a Smartwings se zatím k situaci nevyjádřily a na dotazy e15 prozatím nereagovaly.
Transakce, kterou měla česká strana s tureckou uzavřít v neděli večer, přitom provázely velmi nestandardní okolnosti. LOT, který byl delší dobu považovaný za jasného favorita vyjednávání, již ve Varšavě chystal tiskovou konferenci, během níž měl úspěšný nákup Smartwings oznámit, podle místních médií už dnes, tedy v pondělí. Po sociálních sítích se navíc v neděli večer začala šířit fotografie, která zachycuje technika instalujícího stěnu k tiskové konferenci – jsou na ní zachyceny ocasy letadel LOT a Smartwings. Nachystané už byly i reklamní materiály, jak uvádí polský web Pasazer.
LOT v Praze pohořel
Zástupci LOT v neděli byli v Praze, místo finální série podpisů dlouho domlouvaného kontraktu však uslyšeli šokující novinu. Turecký Pegasus je měl přeplatit asi o deset milionů eur. Konečných čtyřicet milionů eur (přes 968 milionů korun) měl nabídnout podle deníku Rzeczpospolita během nedělního odpoledne. Šimáně s Vikem, vlastníci sta procent akcií Smartwings, tak měli několik hodin na rozmyšlenou.
A rozhodli se pro vyšší nabídku, uvádějí mimo jiné polské portály Money.pl či Rynek-lotniczy. Smartwings, které loni přepravily 8,3 milionu pasažérů, se čeští byznysmeni pokoušeli prodat několik let. Izraelská společnost Israir například v listopadu 2022 oznámila, že je blízko této akvizici. K ní ale nakonec nedošlo, letos v létě Israir odstoupil od jednání. I tehdy se spekulovalo o částce čtyřicet milionů eur. Zálusk na českou aerolinku si dělalo více hráčů, v zákulisí se hovořilo také o zájmu německých Eurowings ze skupiny Lufthansa nebo o zájmu tureckého SunExpressu.
Smartwings v rukou Pegasu
Pro polským státem vlastněný LOT se tak jedná o velmi nepříjemnou byznysovou prohru. Nákup Smartwings by mu otevřel dveře k expanzi nejen v Česku, ale i v širším regionu. Zatímco na varšavském letišti už totiž takřka nejsou volné kapacity pro další letadla, v Praze ano. LOT by také získal rychlý přístup k novým letounům Boeing 737 MAX.
Začátkem tohoto roku čítala flotila Smartwings 46 letadel, dalších šest měl dopravce obdržet během letoška. Z pohledu LOT by se nabízelo rozšíření nabídky dálkových letů v Praze, případně i částečné nahrazení nabídky někdejších Českých aerolinií. I z tohoto důvodu pečlivě sledují prodej Smartwings managementy nejen Letiště Praha, ale i tuzemských regionálních letišť, pro která jsou Smartwings mimořádně významným partnerem.
Pravděpodobný nový vlastník Smartwings Pegasus vznikl v roce 1990, domovskou základnu má na mezinárodním letišti Sabiha Gökcen v asijské části Istanbulu. Společnost aktuálně provozuje 129 letadel a na dodání dalších více než 140 čeká. Tento nízkonákladový dopravce působí na více než padesáti trzích a létá do více než 150 destinací. Loni odbavil přes 37 milionů cestujících.