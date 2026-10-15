Dr. Max jde pro miliardy do českých domácností. Úrokem se vysmívá spořicím účtům
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- Lékárenský gigant Dr. Max chystá v příštích týdnech další miliardovou emisi dluhopisů pro drobné investory.
- Nové bondy nabídnou zhodnocení deklasující spořicí účty, Dr. Max chce navázat na úspěšné emise z minulých let.
- Analytici upozorňují na rostoucí zadlužení skupiny, které s sebou přináší rizika.
Český investor je v posledních letech vnímal jako crème de la crème tuzemského dluhopisového trhu. Svěřit své úspory firmě, která se jen s trochou nadsázky stará o jejich zdraví, přišlo zájemcům o paralen a oční kapky tak nějak pochopitelné a přijatelné. Ostatně každý den mohl zákazník a investor v jedné osobě vyjít z domu a během několika minut si osobně zkontrolovat a ohmatat, jestli byznys jede dál a zda jeho penězům nehrozí nějaký druh očividné zkázy. Osvědčený model bude mít své další dějství přesně za tři týdny. Lékárenský řetězec Dr. Max totiž vydá další obří porci dluhopisů určenou tuzemským drobným investorům.
Tři a půl miliardy českých úspor
„Čistý výnos z emise dluhopisů plánuje emitent využít k dalšímu rozvoji podnikatelských aktivit skupiny. Za tímto účelem předpokládá, že získané prostředky poskytne ručiteli formou vnitroskupinové půjčky nebo úvěru. Tyto prostředky mohou být následně poskytnuty také akcionářům ručitele,“ uvádí dceřiná společnost Dr. Max Funding zajišťující financování skupiny v emisním prospektu. Ten hovoří o nové emisi v objemu 3 až 3,5 miliardy korun, papíry hodlá lékárenská síť vydat během prvního listopadového týdne. Jejich publikum jednoznačně naznačuje nominál na úrovni deseti tisíc korun, bondy tak míří za drobnými hráči.
Síť není na domácím dluhopisovém trhu zdaleka nováčkem. Naopak má za sebou hned několik úspěšných emisí z minulých let. Emise z roku 2023 z éry vyšších úrokových sazeb vynesla investorům roční úrok 8,5 procenta, další emise už vzhledem k posunu ekonomického klimatu byla vůči investorům podstatně střízlivější. V roce 2024 tak nabídl Dr. Max investorům balík bondů již s podstatně nižším výnosem 6,75 procenta. V o to větším napětí byli investoři právě v očekávání výnosu letošní listopadové emise. Konečné stanovení výše takzvaného kupónu přitom investory zřejmě neurazí.
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