Duvo AI nabírá od investorů 700 milionů. Může přerůst i Rohlík, říká šéf obou firem Tomáš Čupr
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- Firma vyvíjí AI agenty pro automatizaci firemních procesů.
- Používají je třeba velké britské supermarkety, polské Allegro nebo české Notino a Heureka.
- Získané peníze půjdou na expanzi na americký trh.
Loni založená technologická firma Duvo AI, za kterou stojí lidé kolem šéfa Rohlik Group Tomáše Čupra, nabírá v investičním kole Series A částku 32 milionů dolarů (zhruba 700 milionů korun). Vede ho britský fond Balderton Capital. Fondy Index Ventures, Northzone a Credo Ventures už do projektu dříve investovaly, celková částka dosáhne 48 milionů dolarů.
Peníze jsou určeny k zahájení expanze na americký trh. „Rozšiřujeme Duvo na globální úroveň, počínaje USA, kde se zaměříme na maloobchodníky a společnosti zabývající se spotřebním zbožím,“ napsal Tomáš Čupr na síti LinkedIn.
Duvo funguje jako operační systém pro podnikové procesy. „Učí se, jak práce skutečně probíhá, přímo od lidí, kteří ji vykonávají,“ popsal Čupr. S využitím umělé inteligence nástroj zaznamenává rozhovory se zaměstnanci, nahrává obrazovky nebo dokumenty.
„Duvo pak provádí dohodnutou práci napříč systémy, které už společnost má: SAP, portály dodavatelů, tabulky, e-maily, telefony a mnoho dalších. Žádné zdlouhavé a nákladné nahrazování stávajících systémů,“ vysvětlil Čupr. Zaměstnanci tak získají vše potřebné v jednom přehledném pracovním prostředí. „Agenti vykonávají dohodnutou práci, lidé činí rozhodnutí,“ poznamenal spoluzakladatel firmy.
Mezi klienty je Allegro i Notino
Duvo na začátku pracovalo především s know-how získaným při budování online supermarketu Rohlík.cz. Dnes už má ale zákazníky i z řad velkých obchodních řetězců, bank nebo online prodejců. Patří k nim britské supermarkety Morrisons, polské online tržiště Allegro, český prodejce parfémů a kosmetiky Notino nebo srovnávač Heureka.
Tomáš Čupr, který kromě Rohlíku stál u zrodu i dalších populárních služeb Slevomat nebo Dáme jídlo, v úspěch startupu věří. Podle něj může jednou přerůst samotný Rohlík.
Jak nedávno informovala e15, Rohlík za fiskální rok zvýšil tržby o třetinu na 36 miliard korun a skupina poprvé dosáhla celoročního provozního zisku EBITDA. Čistá ztráta ale dosáhla 1,6 miliardy korun. Firma zlepšení výsledků dosáhla mimojiné i snížením nákladů díky plnohodnotné integraci AI.
Rohlík ale řeší i problémy. Před několika dny čelil kybernetickému útoku, při kterém unikla část osobních údajů jeho zákazníků. Loni zase firma dostala pravomocně pokutu 2,5 milionu korun za obcházení zákonů a tzv. švarcsystém u svých kurýrů.