Pokuta pro Rohlík platí. Soud potvrdil sankci za švarcsystém
- Společnost Velká Pecka provozující Rohlík.cz byla pravomocně potrestána pokutou 2,5 milionu korun za obcházení pracovního zákona.
- Nejvyšší správní soud potvrdil, že kurýři pracovali na IČO, ale vykonávali závislou práci, což vedlo k pokutě.
- Firma se proti rozhodnutí bránila, ale soud zdůraznil, že šlo o konkrétní případ, nikoli ohrožení celého segmentu digitálních platforem.
Společnost Velká Pecka provozující e-shop a rozvážkovou službu pod značkou Rohlík.cz byla pravomocně potrestána pokutou ve výši 2,5 milionu korun za obcházení pracovního zákona zaměstnáváním kurýrů na IČO, informují Hospodářské noviny.
Nejvyšší správní soud v pondělí potvrdil platnost pokuty, když zamítl kasační stížnost firmy, která se proti rozhodnutí Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) bránila. Soud se v tomto případě zabýval i podmínkami, které byly pro kurýry nastaveny, a dospěl k závěru, že šlo o závislou práci, i když formálně byli zaměstnanci vedení na IČO.
K situaci došlo po vzpouře části kurýrů v roce 2022. Ti se tehdy postavili proti novým podmínkám, které jim firma nastavila, včetně snížení odměn a závislosti platů na hodnocení od klientů. Státní inspekce práce započala kontrolu a zjistila, že kurýři, i když formálně pracovali na vlastní IČO, vykonávali práci, která byla silně kontrolována firmou včetně používání firemních vozů a nošení firemního polepu.
Firma se bránila tím, že kurýři měli ve smlouvách volnost, například si mohli vybrat pracovní dobu a předat zakázky jiným osobám. Soud ale rozhodl, že skutečné chování kurýrů odpovídalo pracovnímu poměru, nikoli vztahu mezi obchodními partnery. Pokuta ve výši 2,5 milionu korun se tedy stala konečnou. Firma Velká Pecka ve vyjádření pro Hospodářské noviny uvedla, že rozhodnutí soudu studuje.