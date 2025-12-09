Chatbot místo úředníků. Obec Mokrá-Horákov šetří náklady a zvládá tisíc dotazů měsíčně
- Na běžné dotazy občanů, například kolik stojí svoz odpadu, dnes v Mokré-Horákově odpovídá chatbot Tessa.
- Úřad díky tomu šetří náklady
- Zapojení AI zařadilo obec mezi příklady dobré praxe na platformě Obec 2030
Na obecní úřad třitisícové obce Mokré-Horákově denně mířily destíky dotazů nejrůznějšího typu a často i v časech mimo pracovní dobu úředníků. Rychlá analýza ale ukázala, že přicházející otázky se ve skutečnosti jen v různých variantách obměňují. A právě tato opakovatelnost přivedla radnici k hledání efektivnějšího řešení.
„Zjistili jsme, že těmi, kdo se ptají, jsou často lidé aktivní na sociálních médiích a že by jim nemělo dělat obtíž komunikovat s chatbotem. A protože v naší obci vznikal na podobné téma studentský start-up, spojili jsme síly. Na současných 900 až 1000 dotazů měsíčně teď tak tady odpovídá chatbot Tessa," vysvětluje starosta obce Mokrá-Horákov Matyáš Charvát.
Výhodou takového řešení je jeho rychlost, protože reaguje bez ohledu na to, zda je pondělí ráno nebo neděle večer. „Pro občany představuje skvělou službu a hodně pomohla i našim kolegům, kteří řeší o 30 až 40 procent telefonátů méně,“ hodnotí více než roční praxi starosta.
Bez dotací
Podle platformy Obec 2030 sdružující odvážné a efektivní řešení v obcích v Česku se jedná o zřejmě vůbec první zapojení AI do komunikace radnice s občany svého druhu v zemi. A to bez zapojení dotací. Mokrá-Horákov se navíc už v minulosti účastnila soutěže inovativních řešení, kterou platforma pravidelně vyhlašuje.
„Obec Mokrá-Horákov každoročně přináší balík obecních inovací, které si nikterak nezadají s podobně velkými projekty napříč celou Evropou. V českém prostředí jde o průkopnický příklad toho, jak lze technologie AI využívat ve veřejné správě,“ říká ambasador projektu Obec 2030 Petr Halada.
Shoduje se přitom se starostou Charvátem v tom, že najít vhodné řešení je pro radnice pouze první polovina cesty k úspěchu. „Důležitá je ale také odvaha uvést takový projekt do praxe,“ dodává starosta.
Obec 2030
Projek Obec 2030 je platforma Sdružení místních samospráv ČR, která se zaměřuje na konkrétní a realizovatelná opatření, která pomáhají samosprávám čelit současným výzvám jako je například růst cen energií, klimatické dopady nebo třeba technologické a legislativní složitosti. Zvláštní důraz klade na spolupráci mezi obcemi a zemědělskými podniky, které mohou společně vytvářet energetická společenství, sdílet přebytky z obnovitelných zdrojů a posilovat lokální ekonomiku.
Projekt poskytuje obcím nejen metodickou a technickou podporu, ale také přístup k odborníkům, příkladům dobré praxe a nástrojům pro financování. Výsledkem je funkční model, který zajišťuje skutečný dopad v území, efektivní, škálovatelný a inspirovaný potřebami místních komunit.