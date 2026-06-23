Horkovod z Dukovan pokryje Brnu polovinu spotřeby tepla, zmínil Petr Fajmon na e15 REsummitu
- Brněnské teplárny řeší odklon od zemního plynu, energetická krize proces urychlila a první zdroje už přecházejí na spalování štěpky.
- Už za šest let by do brněnské metropole mělo začít proudit teplo z jaderné elektrárny Dukovany.
- Generální ředitel Tepláren Brno na e15 REsummitu popsal, v jaké fázi je projekt a co přinese obyvatelům města.
Teplárny Brno jsou největším spotřebitelem zemního plynu v Česku, prudké zdražování před čtyřmi lety tak zasáhlo nejen podnik, ale také jeho zákazníky. „Ocitli jsme se ve složité situaci, kdy hrozilo až šestinásobné zdražení cen tepla v Brně,“ zmínil na e15 REsummitu generální ředitel Petr Fajmon.
„Dlouhodobě jsme nakupovali plyn za ceny mezi deseti a dvaceti eury, krize ovšem přinesla nárůst až na desetinásobek,“ dodal. Ceny tepla bylo nakonec nutné zdražit víc než dvojnásobně. To jen posílilo dřívější myšlenky o větším odklonu od komodity, kterou v souvislosti s geopolitickou situací provázejí značné výkyvy. Stávající parovody částečně nahradí horkovod z jaderné elektrárny Dukovany. Bude měřit 42 kilometrů, vyjde na zhruba osmnáct miliard korun a měl by začít fungovat v roce 2031. Bude dlouhý 42 kilometrů, přičemž dalších 50 km pak měří samotné trasy po Brně. Projekt vyjde na necelých osmnáct miliard korun a měl by začít fungovat v roce 2032.
Od plynu ke štěpce a pro horkou vodu do Dukovan
Brněnské teplárny zásobují teplem přes sto tisíc domácností a kompletně celou městskou infrastrukturu od nemocnic po vysoké školy. Jeden výrobní závod tak přirozeně nestačí. „Máme čtyři vlastní provozy a jeden velký spolupracující zdroj, což je spalovna komunálního odpadu,“ popsal ředitel s tím, že u svých čtyř zařízení už dlouho přemýšleli nad změnou, protože byli z osmdesáti procent závislí na zemním plynu. Letos u jednoho z nich přešli na spalování štěpky. „Energetická krize způsobila, že chceme od plynu pryč co nejvíce,“ dodal.
Do budoucna by zhruba třetinu tepla měla zajišťovat spalovna, víc než polovinu horkovod z Dukovan, zbývající množství pak spalování štěpky a jen pár procent zbyde na plyn. Je tam přitom potenciál pro navýšení odběrů z elektrárny. „Jaderná elektrárna vyrobí obrovské množství tepla, které ve formě páry pohání generátory. My část tepla přeměníme na horkou vodu a pošleme do Brna. Budou to zhruba dva miliony gigajoulů, tedy polovina naší výrobní potřeby. Jaderná elektrárna vyrobí asi 150 gigajoulů, což do budoucna nabízí další rozšíření spolupráce,“ vysvětlil ředitel Tepláren Brno.
Projekt na vyvedení tepla z jaderné elektrárny Dukovany je na stole už od osmdesátých let minulého století, ale dokud byly ceny plynu nízké, miliardové investice velký smysl nedávaly. Teprve s vysokými sazbami se věci daly do pohybu. „Projekt je nastartovaný, pracujeme na něm už tři roky a jsme rádi, že jsme se společností ČEZ uzavřeli klíčové smlouvy. Dnes jsme v situaci, kdy projektujeme a máme přislíbenou dotaci,“ popsal Fajmon druhý největší energetický projekt v Česku, hned po dostavbě Dukovan. Stávající fáze by podle něj měla být dokončená zhruba za rok, potom se začne stavět.
Levnější teplo pro domácnosti, firmy i developery
Podle Fajmona je klíčové, že horkovod umožní teplárnám nabídnout stabilní ceny tepla na mnoho let. Ty už nebudou ovlivněné vývojem plynu ani elektřiny. „Kdyby se nám podařilo postavit horkovod už na příští topnou sezónu, mohli bychom zákazníkům snížit cenu o deset až patnáct procent, ale to jsou zatím jen hypotézy,“ vysvětlil. Jistota dodávek a stabilní ceny jsou podle něj důležité i s ohledem na rozvíjející se development a růst města.
„Předpokládá se, že během následujících pěti let vzroste počet obyvatel o třicet až čtyřicet tisíc,“ zmínil ředitel a pokračoval: „Do Brna přichází řada pražských developerů, kteří mají trochu jiné zvyklosti. Proto jsme pro ně připravili nabídku, kde řešíme nejen teplo, ale také chlad. Dále dnes nabízíme i dodávky elektřiny, plynu a řešíme elektromobilitu.“