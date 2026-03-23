IP Lab Ventures sází na deep tech. Z vědeckých nápadů chce budovat firmy světové úrovně
- IP Lab Ventures se zaměřuje na převod vědeckých a technologických nápadů do podoby firem s reálným tržním potenciálem.
- Hledá deep tech projekty s unikátním duševním vlastnictvím zejména v oblastech jako biotechnologie, materiálové vědy, robotika nebo umělá inteligence.
- Vybraným týmům nabízí kapitál, obchodní podporu i pomoc s uvedením inovací na trh.
Společnost IP Lab Ventures se zaměřuje na komercializaci deep tech projektů a duševního vlastnictví, které vznikají ve vědeckém a akademickém prostředí střední a východní Evropy. Hledá technologie založené na tvrdé vědě, jež mají potenciál výrazně proměnit zavedená odvětví a nabídnout řešení pro některé z největších výzev současnosti i budoucnosti.
Firma se soustředí na oblasti, jako jsou chemie, materiálové vědy, biotechnologie, pokročilá výroba, 3D tisk, robotika nebo umělá inteligence. Nezajímají ji postupná vylepšení již existujících řešení, ale projekty s výraznou inovační ambicí, které mohou narušit status quo a nabídnout skutečně novou technologickou cestu. Důležitým kritériem je také obhajitelné a jedinečné duševní vlastnictví, které může představovat zásadní konkurenční výhodu.
Perspektivní projekty
Model IP Lab Ventures stojí na několika krocích. Nejprve firma vyhledává perspektivní projekty a týmy z akademické i průmyslové sféry. Následně technologii i zakladatele podrobuje důkladnému testování, při němž zkoumá hodnotu samotného IP, připravenost týmu i tržní potenciál. Vybrané projekty pak rozvíjí prostřednictvím kapitálu, obchodního know-how a podpory vlastní sítě kontaktů. Cílem je proměnit původně vědecký projekt v plnohodnotný byznys se schopností uspět na globálním trhu.
Důležitou součástí této cesty je i pomoc s uvedením produktu na trh. IP Lab Ventures se snaží projektům zajistit první zákazníky a tržby, aby mohly ověřit svou obchodní strategii v praxi. Jakmile se podaří potvrdit životaschopnost modelu, přichází na řadu hledání strategických partnerů pro další růst.
V čele společnosti stojí Filip Fingl, který má zkušenosti jak z byznysu, tak z investičního a poradenského prostředí. Čtyři roky působil jako generální ředitel společnosti Dáme Jídlo, české dceřiné firmy Delivery Hero a lídra tuzemského trhu s rozvozem jídla. Předtím pracoval jako konzultant v BCG a následně jako investiční manažer ve společnosti Rockaway Capital. Vystudoval mezinárodní management na Vysoké škole ekonomické v Praze a regionální studia na Univerzitě Karlově, studijně působil také ve Vídni a Budapešti.