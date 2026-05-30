Není to jen Groupon. Nejziskovější investice Pale Fire v Americe se nyní točí kolem zdraví a zlata
Akcie Grouponu v posledních měsících prudce posílily na více než 21 dolarů, což vrací investici Pale Fire Capital zpátky na výsluní.
Podle poslední publikované zprávy pro amerického regulátora měla koncem března skupina tamní portfolio v objemu 1,14 miliardy dolarů.
Čtyři největší pozice, dohromady tvořící přes 63 procent fondu, jsou aktuálně ziskové.
Ještě na konci března se už zase jednou zdálo, že akcie Grouponu jsou zatraceně špatným nápadem. Kdekdo po trhu se akciím vysmíval a ti sebevědomější je dokonce i shortovali.
Třiatřicet dolarů z loňského června dávno odvál čas a právě i pod tlakem spekulantů na pokles se cena propadla až pod deset dolarů. Tedy do pásma, které portál, s nímž se podrobněji seznámíme dále v textu, odhaduje jako průměrnou nákupní cenu akcií jednoho z nejodvážnějších investorů do této firmy, české investiční skupiny Pale Fire.
Investiční pohádka?
Strmý obrat akcií Grouponu během posledních měsíců vynesl jednu z nejslavnějších českých investic v USA prozatím alespoň k okraji výsluní: Akcie Grouponu na současné ceně přes 21 dolarů za kus aktuálně vynášejí domácím miliardářům přes 113 procent. Finančně by to aktuálně při pozici fondu Pale Fire v objemu ke konci března, tedy 10,2 milionu akcií, dělalo aktuální zisk kolem 115 milionů dolarů.
Pro úplnost dodejme, že právě konec března byl zatím z pohledu americké burzy nejslabším obdobím letošního roku maximálně poznamenaným eskalací íránského konfliktu a například americký S&P 500 se tou dobou nacházel na lokálním minimu.
Groupon je tak aktuálně jednou z nejziskovějších pozic portfolia Pale Fire, které mělo alespoň ke konci března podle hlášení skupiny americkému regulátorovi, jež skupina podala v polovině května, hodnotu 1,14 miliardy dolarů, tedy v přepočtu něco kolem 24 miliard korun.
A co další pozice?
Čtyři nejsilnější akciové pozice, které dohromady tvoří přes 63 procent celého fondu, jsou aktuálně ziskové. Než se pustím do výčtu dalších pozic, které skupině aktuálně – tedy při současných cenách a na základě odhadů cen nákupních – mohou dělat největší radost, ohlédněme se za těmi ostatními. Tedy akciemi, které alespoň zatím tak docela přesvědčivé výsledky nepředvádějí.
Angi je americká technologická společnost, která provozuje online tržiště pro domácí služby a řemeslníky. Akcie mají za sebou rok plný propadů. Podle odhadů HedgeFollow je průměrná nákupní cena investory z Pale Fire 13,7 dolaru za kus, aktuální prodej by tak znamenal ztrátu kolem 59 procent. V portfoliu Pale Fire měly nicméně koncem března akcie Angi váhu jen něco kolem 2,4 procenta. Jiným příkladem budiž třeba americká biotechnologická a zdravotnická společnost Fractyl Health.
Tato firma působí v oblasti metabolické medicíny a zaměřuje se na vývoj inovativních způsobů léčby dvou celosvětově nejrozšířenějších civilizačních chorob: obezity a cukrovky druhého typu. Firmě se nicméně nedaří dosahovat kýžených výsledků a investoři to dávají prostřednictvím akcií patřičně najevo. Váha ve fondu Pale Fire Capital nicméně odpovídala charakteru sázky jako divoké karty: 0,24 procenta. A teď už je načase představit si ty momentálně totálně nejziskovější sázky české skupiny v zámoří.
