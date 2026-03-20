IQOS přivezl do Prahy projekt Electric Dreams. V Signal Space spojil imerzivní show s hudbou
- Pražský Signal Space hostil mezinárodní projekt Electric Dreams značky IQOS, který staví na propojení technologií a umění.
- IQOS prezentoval novou barvu zařízení Iluma i Electric Purple.
- Vedle audiovizuální show firma představila i český projekt s rapperem Pauliem Garandem, zaměřený na podporu začínajícího hudebníka.
Praha se stala jednou ze zastávek mezinárodního projektu Electric Dreams, za kterým stojí značka IQOS ze skupiny Philip Morris International. Večer v prostoru Signal Space byl vystavěný jako imerzivní událost kombinující audiovizuální instalace, hudební program a prezentaci nové barvy zařízení IQOS Iluma i Electric Purple.
Organizátoři pojali celý koncept jako cestu několika tematickými místnostmi, z nichž každá odkazovala k jinému typu zážitku. Návštěvníci procházeli instalacemi inspirovanými například prostředím Marrákeše, slovinskou jeskyní Postojna, Curychem nebo Lisabonem. Signal Space se tak na jeden večer proměnil v prostor, kde hrály hlavní roli světlo, zvuk a projekce.
Akce měla zároveň představit širší iniciativu Electric Dreams, kterou společnost spojuje s novou barevnou variantou zařízení IQOS ILUMA i Electric Purple. Výrobce u novinky zmiňuje například dotykový displej nebo režim pauzy. Philip Morris International uvádí, že IQOS po světě používá více než 34 milionů lidí a projekt Electric Dreams má být součástí globální komunikace značky směrem k dospělým uživatelům nikotinu.
IQOS sází na zážitek i emoce
Součástí programu byla i panelová diskuse se zástupci společnosti Philip Morris International. Vystoupili generální ředitel Philip Morris ČR Fabio Costa, globální marketingová ředitelka pro značku IQOS Alina Igritskaya a prezident pro kategorii nahřívaného tabáku PMI Oggie Kapetanovic.
Právě Kapetanovic během debaty mluvil o tom, že firma chce i skrze podobné projekty akcentovat inovace a zvídavost jako součást své identity. Electric Dreams podle něj cílí na dospělé kuřáky a jejich okolí a má ukázat alternativní způsob, jak značku komunikovat mimo tradiční produktovou rovinu.
„Chceme dospělým uživatelům nikotinu ukázat nový, energický způsob, jak snít i objevovat. Electric Dreams zve dospělé kuřáky a jejich blízké, aby se nechali vtáhnout do dimenze zvídavosti směrem k novým dobrodružstvím, silnějším propojením a nakonec i k uvědomění, že existují alternativy jako IQOS, které jsou lepší než pokračování v kouření cigaret,“ uvedl Kapetanovic.
Večer tak nebyl jen prezentací novinky v portfoliu, ale i ukázkou toho, jak se velké značky snaží oslovovat publikum skrze kulturní formáty, emoce a silně vizuální zážitky. Právě tento typ marketingu je v posledních letech u lifestylových značek stále výraznější.
Lokální linka: Paulie Garand a nový hudebník
Vedle globální kampaně firma představila i český projekt Korzuj za snem, který vznikl ve spolupráci s rapperem, producentem a režisérem Pauliem Garandem. Smyslem iniciativy je vybrat jednoho talentovaného amatérského hudebníka, který pod Garandovým vedením projde vznikem nové skladby, natáčením videoklipu i živým vystoupením na festivalech.
Garand projekt popisuje jako šanci předat dál zkušenost, kterou sám na začátku kariéry získal. Podle něj nehledá hotový produkt, ale především autenticitu, osobnost a chuť tvořit. Vybraný účastník má získat nejen jednorázovou příležitost, ale i kontakt s profesionálním zázemím a týmem.
„Mám radost, že vzniká společně s IQOS, protože se potkáváme v samotné myšlence projektu – vytvořit prostor, kde je možné na chvíli zpomalit, vystoupit z přestimulovaného světa a soustředit se na tvorbu, přítomnost a vlastní směr. Nejde o hlasitost ani tlak na výkon, ale o prostředí, ve kterém může kreativita vznikat přirozeně. Dát šanci talentovaným lidem, kteří mají co říct, mi dává smysl,“ říká Garand.
Projekt zároveň zapadá do Garandových dalších plánů. Hudebník po vyprodaném koncertu ve Foru Karlín rozjíždí vlastní label Corso Records, přes který chce do budoucna rozvíjet nejen hudbu, ale i širší kulturní projekty včetně knih, akcí nebo výstav.
Večer doplnilo vystoupení Adama Mišíka s kapelou, na které navázala DJ show a afterparty. Programem provázel moderátor Justin Svoboda.