Mezi rostlinnými náhražkami dominují alternativy k mléku. Nákupy akcelerují starší generace, zaznělo na New Food Forum
- Zkušenosti s nákupem rostlinných alternativ k živočišným bílkovinám má v Česku už přes 40 procent domácností.
- Přístup ke zdravému stravování akcelerují starší generace. Řeší totiž své zdravotní problémy, zatímco pro nejmladší je klíčová cena.
- Alternativám jednoznačně dominují náhražky mléka, a to ze 60 procent. Data zazněla na letošní konferenci New Food Forum.
Zájem o přírodní náhražky živočišných bílkovin roste. Podle pravidelných průzkumů agentury YouGov má zkušenosti s jejich nákupem 43 procent českých domácností. Z nich 71 procent opakovanou.
Zajímavé je, že i když zájem o zdravé stravování deklarují hlavně mladší lidé, těmi, kdo akcelerují přístup k němu, jsou spíše starší ročníky. Jednak jsou populačně silné, zároveň ale také podle obchodní ředitelky pro pokročilá řešení ve střední a východní Evropě YouGov Hany Říhové mnohdy nákupem zdravějších potravin už řeší různé zdravotní problémy. Nejmladší generace naopak preferuje cenu a díky znalosti moderních technologií si tu atraktivní umí vyhledat.
„Mladí lidé jsou těmi, kteří mají největší zájem o zdravé potraviny. Největší poptávku, co do počtu kupujících, ale vytvářejí generace starší, a proto by se marketing výrobců měl obracet na obě tyto skupiny,“ doplňuje její kolegyně, manažerka klientských vztahů agentury Vladimíra Šebková. Informace a projevy zazněly na konferenci New Food Forum, pořádané spolkem ProVeg Česko.
Slovensko je o kousek dál
Jednoznačně nejoblíbenější jsou mezi alternativy rostlinné náhražky mléka. Představují celých 60 procent nákupů. S velkým odstupem následují náhražky masa a masných výrobků (19 %) a hotová jídla (12 %). Zajímavostí je, že více než u nás se nakupují rostlinné náhražky na Slovensku. Tam s nimi má zkušenost dokonce 55 procent domácností. „Na Slovensku jsou v mimořádné oblibě pomazánky, které v nákupním koši tamních spotřebitelů zaujímají větší podíl než v Česku. A právě mezi nimi jsou populární například ty založené na bázi sóji,“ vysvětluje Vladimíra Šebková.
Zatímco v Česku uvádí, že často nebo vždy dodržuje principy zdravého stravování a praktikuje aktivity pro zdravý životní styl, 17 procent respondentů, u našich východních sousedů je to 22 procent.
Podle Lucie Barborové, manažerky společenské odpovědnosti Tesco Stores ČR stále převládá přesvědčení, že zdravější potraviny jsou drahé. Podle ní ale kvalitu jídla určuje kvalita surovin a dodavatele. V Tescu rostou nejvíc prodeje v kategoriích BIO a právě zmíněných rostlinných nápojů. Do roku 2030 si společnost dává za cíl navýšit prodej zdravých potravin na 53 procent.
Nepodcenit senzorickou analýzu
Dostat na trh nový potravinářský produkt a uspět s ním ale není jednoduché. Jednou z věcí, kterou by nikdo neměl podcenit, je podle ředitelky V-Label Česká republika Ivany Procházkové senzorická analýza. Tu by totiž neměl provádět jen omezený počet lidí přímo ve firmě, ideální je využít například cenově dostupných služeb některých vysokých škol. Důležité podle ní také je, aby v týmu působil člověk, který si daný produkt bere jako něco osobního. Rovněž je třeba sledovat trendy, přičemž Češi a Češky podle ní primárně řeší zdraví, nikoli dopady na životní prostředí.
Z průzkumu YouGov z loňského roku vyplývá, že 52 procent veřejnosti souhlasí s tvrzením, že rostlinná strava může přispět ke snížení zdravotních rizik spojených s výživou. Celých 44 procent, že zvýšení jejího podílu může přinést úspory ve zdravotnictví díky prevenci chronických onemocnění. Podle Euromonitoru český trh s alternativami masa a mořských plodů za tři roky stoupl o 87 procent. „Zájem o rostlinné alternativy v Česku podporuje rostoucí počet lidí, kteří se stravují flexitariánsky a vědomě omezují maso a živočišné produkty, přičemž dnes už jde zhruba o čtvrtinu populace,“ uvádí organizátorka konference New Food Forum z ProVeg Česko Tereza Trávníčková.
Sýr od ocelové krávy
Některé potraviny je ale nahradit těžší než jiné. „Když se ptáte veganů nebo vegetariánů, co nejvíc postrádají, na prvním místě je vždycky sýr,“ prohlásil na konferenci Steven Geysens, ředitel a vedoucí oddělení kmenového inženýrství společnosti Those Vegan Cowboys. Proto „kovbojové“ v laboratořích pracují na vývoji rostlinných sýrů. Jde to, protože ne všechny součásti mléka jsou pro jeho výrobu nezbytné. Na začátku procesu je „kráva z nerezové oceli“ s mikroorganismy. Produkuje kasein, do něhož se přidává tuk a další komponenty. Takto vyrobená mozzarella se už podle Geysense hezky táhne.