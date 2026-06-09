Sekyra slibuje nápravu Rohanu. Druhá fáze čtvrti vsadí na osvědčené bloky
- Seykra Group začne na Rohanském ostrově stavět druhou fázi projektu Rohan City.
- Počítá s klasickou blokovou zástavbou, za níž podobně jako na Smíchově stojí různí architekti.
- Budoucí čtvrť počítá i s přípravou pro Rohanský most.
Developerská společnost Sekyra Group se pouští do stavby dalších domů ve čtvrti zvané Rohan City v pražském Karlíně. Etapa, do níž Sekyra investuje osm miliard korun, se začne stavět ještě letos. Zároveň má jít o lepší kus města, než jaký na Rohanském ostrově dosud vznikl.
První domy Rohan City v pražském Karlíně už stojí. Sekyra Group je začala stavět v roce 2021, po dlouhých letech příprav projektu. Developer pak zažádal o stavební povolení v roce 2013. Za tu dobu se změnila nejen perspektiva hlavního města, ale také pravidla, a projekt tak zestárl. Ačkoli dnes na Rohanu stojí domy věhlasných architektů, třeba i Evy Jiřičné, zástavba dojela například na dřívější požadavky na oslunění, podle kterých v podstatě nebylo možné postavit klasickou blokovou zástavbu.
Na Smíchově, kde Sekyra také staví, se dlouho připravovaný projekt podařilo ještě upravit. To nakonec Sekyru přimělo k tomu, aby totéž udělala i u druhé fáze Rohan City. Developer nyní představil výsledek těchto úprav. Druhá etapa tak slibuje kvalitní kus města tak, jak si ho žádá osvědčená minulost i současné nastavení pravidel. Hlavní roli tedy bude hrát stejně jako ve Smíchov City blok.
Stavební jednotka: jeden blok
Nová část Rohanského ostrova se bude skládat celkem ze čtyř bloků. I tady si přitom Sekyra vzala na pomoc úspěšný model ze Smíchova, ve kterém jsou zastoupena různá architektonická studia. To přináší do města diverzitu. Na Rohanu tentokrát půjde o Schindler Seko architekti, Atelier bod architekti, Loxia a Qarta Architektura. Součástí jsou zelené vnitrobloky, aktivní parter i věžový dům.
Tři bloky budou určeny k prodeji do osobního vlastnictví, celkem půjde o čtyři stovky bytů. Jeden celý blok pak budou tvořit nájemní byty. Dalších 240 bytů ze čtvrtého bloku tak připadne dílem pojišťovně Kooperativa a dílem rezidenčnímu fondu Mint, kteří nájemní bydlení zastřeší.
„Chtěli jsme vyjít vstříc vysoké poptávce po nájemním bydlení, a proto jeden z bytových bloků vznikl konverzí původně plánovaného kancelářského objektu. Nejsme ale ti, kdo by sami sobě vytvářeli portfolio nájemních bytů, proto jsme se domluvili na partnerství s významnými institucionálními investory,“ vysvětluje výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle.
Větší než první etapa
Součástí druhé etapy by ale měly být také kancelářské budovy, dohromady budou dvě. Stát budou podél rušné křižovatky a vytvoří tak clonu k rezidenční části projektu, která směřuje k řece. Obě administrativní budovy, s plochou třináct tisíc metrů čtverečních, chce ale Sekyra začít stavět až tehdy, kdy pro ně najde konkrétního nájemce, případně vlastníka. Za těmito budovami stojí ateliéry Schindler Seko architekti a A.D.N.S.
„Druhá fáze představuje důležitý milník v postupné transformaci celého území. Navazujeme na už dokončené objekty a infrastrukturu a dále rozvíjíme městskou strukturu s důrazem na veřejný prostor, služby a kvalitu každodenního života,“ říká k tomu Anderle. Celková plocha nového území je 65 tisíc metrů čtverečních, což je větší plocha než u první etapy.
Nová čtvrť počítá rovněž s přípravou pro chystaný Rohanský most. Ten by měl propojit Karlín a Holešovice, a to mimo jiné skrze tramvajové koleje. Most tak vytvoří novou urbanistickou osu území, která povede mezi novými rezidenčními bloky, konkrétně skrze Urxovu ulici až k Lyčkovu náměstí. Podél této osy by měly vzniknout obchody, služby a také gastronomické koncepty.
Další část výstavby na Rohanském ostrově Rohan Flowers |
Mezi první a druhou etapou Rohanu vznikne také park, který spojí další zelená území Rohanu – Kaizlovy sady u Invalidovny a budoucí park Maniny.
Paralelně s tím Sekyra připravuje i další etapu Rohan City, která má být středobodem budoucí čtvrti a kterou už společnost představila před časem. Jmenuje se Sekyra Flowers, stojí za ní architekt Daniel Libeskind a veřejný prostor doplní náměstí. Touto částí Rohanu bude procházet hlavní pěší zóna od metra do parku a poblíž povede cyklostezka. Čtyři rezidenční budovy se sedmnácti stovkami bytů za asi patnáct miliard doplní nová knihovna od stejného architekta.
Celková investice do projektu čítá třicet miliard korun, hotovo by pak na Rohanu mohlo být v roce 2035. Sekyra Group ale není jediná, kdo chce v oblíbené pražské čtvrti stavět. Central Group chce vystavět novou čtvrť kolem hotelu Čechie, Trigema má v plánu stavět v okolí Invalidovny a nejblíž centru přímo na Rohanu má pozemky také Penta. Ta zde chce začít stavět ještě letos. Staví se už v části blíž Palmovce, kde chystá J&T projekt Nový Rohan.