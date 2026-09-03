Od půdních mikrobů k biologickému věku. Zdravé stárnutí spojilo vědce a miliardový byznys
Během návštěvy farmy společnosti Amway ve státě Washington se e15 ptala vědců i lidí z firmy, co může prodloužit život prožitý ve zdraví.
Pro Amway jde o zásadní obchodní téma. Produkty zaměřené na zdraví a wellbeing tvoří 64 procent jejích globálních tržeb, které loni dosáhly 7,3 miliardy dolarů.
Další posun mají přinést nové poznatky o rostlinách, vědecky podložené složení doplňků a umělá inteligence schopná zpřesnit doporučení pro konkrétního člověka.
Na jednom místě se mluví o půdních mikroorganismech, o chvíli později o borůvkách, biologickém věku a přeprogramování lidských buněk. Zdánlivě vzdálená témata na farmě Trout Lake ve státě Washington spojuje jedna otázka: co rozhoduje o tom, zda člověk prožije poslední roky života aktivně a ve zdraví?
Farma patří společnosti Amway, která sem pozvala novináře a skupinu výzkumníků zabývajících se výživou, rostlinami a dlouhověkostí. Firma na konceptu takzvaného healthspan, tedy délky života prožité ve zdraví, staví stále větší část své strategie. Nejde přitom o okrajovou vědeckou debatu, ale o budoucnost jejího hlavního byznysu.
Produkty zaměřené na zdraví a wellbeing v roce 2025 tvořily 64 procent globálních tržeb Amway, které dosáhly 7,3 miliardy dolarů. Klíčovou součástí portfolia je Nutrilite, podle společnosti GlobalData nejprodávanější značka vitaminů a doplňků stravy na světě. Stárnutí populace a rostoucí zájem o prevenci proto pro Amway představují velkou obchodní příležitost.
Melodie Nakhle, která v Evropě několik let působila, vidí výrazný potenciál právě na tomto trhu. „Evropská populace stárne a s tím rostou také náklady na zdravotní péči. Evropa se proto už nyní výrazněji přiklání k prevenci a celkovému zdraví,“ říká globální šéfka marketingu Amway.
Nejen přidat roky, ale zachovat jejich kvalitu
Právě v tomto kontextu je důležité rozlišovat dva podobně znějící pojmy. Lifespan označuje celkovou délku života, zatímco healthspan popisuje období, které člověk prožije ve zdraví nebo bez výrazných omezení.
„Můžete se dožít pětadevadesáti nebo sta let. Otázkou je, v jaké kvalitě je prožijete. Nikdo nechce skončit s omezenou pohyblivostí nebo ve špatném kognitivním stavu,“ upozorňuje Nakhle.
Farma Trout Lake ve státě Washington patří společnosti Amway. Pěstované rostliny využívá jako suroviny pro výrobu doplňků stravy značky Nutrilite. |
Výzkumník stárnutí Brian Kennedy z National University of Singapore shrnuje ideální okamžik ke změně životního stylu lakonicky: „Nejlepší čas začít přemýšlet o zdravém stárnutí byl včera.“ Neznamená to však, že by po desítkách let nezdravého života bylo pozdě.
„Zlepšení lze udělat téměř v jakémkoliv věku. Člověk možná úplně nevrátí šedesát let špatných návyků, pořád ale může svůj stav výrazně posunout,“ vysvětluje. Výsledek se navíc nemusí projevit až ve vzdáleném stáří. Lepší strava, nižší hmotnost a pravidelný pohyb se podle Kennedyho mohou rychle promítnout do spánku, vytrvalosti i fungování mozku.
Univerzální návod ovšem neexistuje. Někdo špatně snáší lepek, jiný laktózu a sportovec může potřebovat jiné množství bílkovin než člověk bez výrazné fyzické zátěže. Základem podle Kennedyho zůstává vyvážená strava, rozumné množství kalorií, minimum silně průmyslově zpracovaných potravin a pestrá škála rostlin.
Amway do healthspan zahrnuje také pohyb, spánek, zvládání stresu a mezilidské vztahy. Její výrobky mají být součástí širšího systému. „Naše produktové portfolio v něm hraje svou roli. Pokud ale chceme lidem pomoci prodloužit život ve zdraví, musíme přemýšlet holisticky,“ říká výzkumnice Amway Colleen Carkeet.
Rostliny stále skrývají většinu tajemství
Jedním ze základů celého odvětví jsou látky obsažené v rostlinách. Výzkumnice Mary Ann Lila z North Carolina State University, členka vědeckého poradního sboru Amway, považuje za mimořádně zajímavé například obyčejné borůvky. „V tak malém balení mají velmi pestrou směs fytochemických látek, které spolupracují,“ vysvětluje.
Výzkum podle ní sleduje jejich možné působení v oblastech od metabolismu přes kardiovaskulární zdraví až po fungování mozku. Borůvky současně ukazují, jak málo toho o rostlinách stále víme. „Známe méně než dvacet procent toho, co se v nich nachází. Existuje mnoho rostlin, které nikdo pořádně neotestoval, i tradičních znalostí menších komunit, které věda ještě neověřila,“ upozorňuje Lila.
Farma Trout Lake ve státě Washington patří společnosti Amway. Pěstované rostliny využívá jako suroviny pro výrobu doplňků stravy značky Nutrilite. |
Ještě složitější jsou vztahy mezi jednotlivými látkami. Karotenoidy obsažené například v rajčatech tělo lépe vstřebává společně s tukem. Rajčatovému salátu proto prospívá zálivka s trochou oleje. Podobných kombinací mohou existovat tisíce, výzkumníci je však zatím nedokážou všechny zmapovat.
Celá potravina má výhodu v tom, že jsou účinné látky chráněné její přirozenou strukturou. Ne vždy je ale možné potřebné živiny pravidelně přijímat v dostatečném a stabilním množství. Právě tady vzniká prostor pro doplňky stravy: mají vybrané látky zpřístupnit ve standardizované podobě a se složením, které se nemění podle sezony, sklizně nebo délky přepravy.
„Pokud lze účinnou látku z rostliny extrahovat a uchovat její vlastnosti, má potenciál pro využití v doplňku. Smysl to dává například tehdy, když něco v jídelníčku chybí nebo člověk potřebnou potravinu nemá dostupnou,“ říká Lila.
Od zdravé půdy ke standardizovanému doplňku
Pro výrobce tím vzniká složitý úkol. Nestačí jen objevit zajímavou rostlinu. Musí zajistit stabilní surovinu a uchovat její požadované vlastnosti během zpracování i skladování. V Amway tento řetězec začíná na vlastních farmách a u certifikovaných smluvních pěstitelů.
„Pod povrchem existuje celý svět, o kterém toho stále mnoho nevíme. Lidé mu nevěnují dost pozornosti, protože ho nevidí,“ říká manažerka farmy Trout Lake West Danielle Kruse. Její tým pracuje s kompostem, sleduje půdní mikroorganismy a hledá způsoby, jak zvýšit odolnost rostlin vůči výkyvům počasí.
Amway provozuje farmy také v Mexiku a Brazílii. Rozdílné podmínky umožňují porovnávat zkušenosti a pěstovat plodiny tam, kde pro ně existuje vhodné klima. „Zemědělství je v principu podobné výrobě. Má ale jednu komplikaci: nemá střechu. Teplotu ani déšť nedokážeme ovládat,“ říká šéf zemědělských operací Amway ve státě WashingtonPedro Provazzi.
Po sklizni začíná závod s časem. Řada fytochemických látek je citlivá a při pomalém nebo nevhodném zpracování může degradovat. „Musíme rostlinu zpracovat ve správný čas, rychle odstranit vodu a během dalších kroků hlídat, zda si zachovává požadované hodnoty,“ popisuje výzkumník Amway Charles Hu.
Farma Trout Lake ve státě Washington patří společnosti Amway. Pěstované rostliny využívá jako suroviny pro výrobu doplňků stravy značky Nutrilite. |
Kontroly pokračují při extrakci, míchání, tabletování i balení. Deklarované množství sledovaných látek má výrobek obsahovat nejen při opuštění továrny, ale také na konci doby trvanlivosti. „Kvalitní produkt vyžaduje kvalitní surovinu. Ta začíná kvalitním pěstováním a sklizní,“ shrnuje Hu.
Právě původ, standardizace a testování mají značku odlišit na trhu zaplněném stovkami výrobců. „Společnost by měla být schopná říct, o jakou konkrétní rostlinu jde, odkud pochází, kolik klíčové účinné látky obsahuje a jakým testováním prošla,“ říká Carkeet.
Amway tuto transparentnost ukazuje také prostřednictvím systému Amway Tracing Tool. Zákazníkům má postupně zpřístupňovat informace o původu rostlin a jednotlivých krocích jejich cesty k hotovému produktu. Firma tím spojuje vlastní farmy, smluvní pěstitele, výzkum a výrobu do jednoho kontrolovaného řetězce.
Umělá inteligence hledá biologický věk
Další fáze může přinést přesnější rozpoznání toho, co potřebuje konkrétní člověk. Kennedyho tým vyvíjí ukazatel biologického stárnutí založený převážně na údajích známých z běžných preventivních prohlídek. Systém využívající umělou inteligenci nemá pouze určit takzvaný rizikový věk, ale také ukázat, které klinické hodnoty zvyšují riziko a jak velký efekt může přinést jejich změna.
„Tohle je pro mě začátek precizní medicíny,“ říká Kennedy. Místo snahy změnit všechno najednou by lékař mohl vybrat několik ukazatelů, které jsou pro daného člověka nejdůležitější. Někdy by pomohl pohyb či jídelníček, jindy léky nebo doplňky.
Umělá inteligence může podle Lily současně hledat dosud neznámé vztahy mezi látkami v rostlinách a jejich působením v těle. Nakhle od ní očekává také jednodušší orientaci zákazníků a rychlejší vývoj nových produktů.
„Pokud dnes člověk užívá větší množství doplňků, může pro něj být složité poznat, kde začít a co je pro něj vhodné. AI mu může pomoci celý prostor zjednodušit a nabídnout vodítko,“ říká Nakhle. Současně upozorňuje, že technologie nemůže nahradit lidskou interakci a dlouhodobou podporu okolí.
Mnohem vzdálenější možností je částečné přeprogramování buněk, které by jednou mohlo pomoci obnovovat stárnoucí tkáně. Kennedy připomíná, že metoda stále nese značná rizika a není připravená pro běžné použití. Reálnější změnu v nejbližších letech očekává od přesnější prevence a schopnosti zasáhnout ještě před rozvojem nemoci.
Pro Amway proto healthspan není pouze nové označení pro vitaminy. Firma se snaží propojit své zkušenosti s rostlinami, kontrolu surovin, vývoj doplňků a nové možnosti personalizace. Budoucnost oboru podle jejích expertů nebude stát na jediné zázračné látce, ale na přesnějším poznání toho, co konkrétnímu člověku chybí a jak mu to bezpečně dodat.