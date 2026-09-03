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Mění se Česko v dluhovou demokracii? Stát si od lidí půjčil rekordní balík peněz

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) považuje zájem o Dluhopis Republiky za skvělou zprávu pro Česko.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) považuje zájem o Dluhopis Republiky za skvělou zprávu pro Česko. Zdroj: Profimedia.cz

Jaroslav Bukovský
Jaroslav Bukovský
Diskuze (1)
  • České domácnosti mají rekordní objem úspor v dluhopisech své vlastní vlády a jejich podíl na financování státu se blíží historickému maximu. 
  • Pro stát jsou domácnosti vítaným věřitelem, protože mu pomáhají rozložit zdroje financování. 
  • Peníze od drobných investorů nejsou pro stát nejlevnějším způsobem, jak si půjčit. 

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