Mění se Česko v dluhovou demokracii? Stát si od lidí půjčil rekordní balík peněz
- České domácnosti mají rekordní objem úspor v dluhopisech své vlastní vlády a jejich podíl na financování státu se blíží historickému maximu.
- Pro stát jsou domácnosti vítaným věřitelem, protože mu pomáhají rozložit zdroje financování.
- Peníze od drobných investorů nejsou pro stát nejlevnějším způsobem, jak si půjčit.
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