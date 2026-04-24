Soustředíme se na fundament, zdůrazňuje Oldřich Šoba z Jet Investment
Geopolitické napětí zvyšuje nejistotu na trzích, pro private equity ale může být příležitostí, říká v rozhovoru pro e15 Oldřich Šoba z Jet Investment. Společnost sází na růst průmyslu ve střední Evropě a chystá investice za více než 300 milionů eur.
Konflikt na Blízkém východě vyvolal značné napětí na trzích. Jak hodnotíte situaci z pohledu investic?
Není jednoduchá, i když naše podniky v této oblasti nemají prakticky žádnou expozici. Mohou se ale zpozdit některé rozvojové aktivity a delší trvání či zhoršení situace může ovlivnit výkon celosvětové ekonomiky přes ceny energií a inflaci.
Trhy a akcie jsou ale dál pod tlakem.
Ano, veřejně obchodované akcie klesly, ale naše private equity fondy investují do majoritních podílů neveřejných společností ve střední Evropě. Hodnota těchto firem stojí na jejich fundamentu a díky dlouhodobému horizontu sedm až deset let nejsou vystaveny krátkodobým výkyvům trhu. Pro nás je to ale i příležitost.
Příležitost v čem?
Fondy mohou i nyní expandovat, přikoupit další firmy, kapacity, rozvíjet jejich růst a zlepšit fundament. Historicky naše fondy dosahují zhodnocení přes 20 procent IRR ročně (průměrný roční výnos investice po započtení celé její životnosti – pozn. red. ). Jejich aktivní správa se soustředí především na strategický růst, nikoli na každodenní provozní řízení a krátkodobé výkyvy.
Kde dnes vidíte největší potenciál?
Obecně se nesnažíme reagovat na krátkodobé módní vlny, soustředíme se na dlouhodobé trendy, tedy na fundament. Typickým příkladem je modernizace energetiky a tlak na energetickou efektivitu v průmyslu. Firmy budou muset investovat do úspornějších technologií, protože ceny energií pravděpodobně dlouhodobě neklesnou. Střední Evropa se bude potýkat s růstem nákladů na lidskou práci, a společnosti proto čím dál více investují do automatizace. Stále více se zaměřujeme i na moderní materiály, kvalitní potraviny, zdravotnictví a na služby pro starší generaci – populace stárne a lidé i více investují do zdravého životního stylu a kvality obecně.
Co je pro vás rozhodující při výběru investice?
Trh, konkurenceschopnost produktu a také management. Hledáme v něm partnera s hlubokou odbornou expertizou, my přinášíme strategické vedení a podporu růstu včetně add-on akvizic (dokupování menších firem k již existující investici – pozn. red.). Často vstupujeme se 70- až 80procentním podílem a spolupracujeme s původními majiteli, kde námi dosazený investiční ředitel je spoluzodpovědný za strategický růst. Cílem je zvýšit tržby a EBITDA a tím hodnotu společnosti několikanásobně oproti vstupu.
Zmíněných 70 až 80 procent je váš standardní podíl při vstupu?
Ano, pokud to není přímo 100 procent. Konkrétně v aktuálním fondu JET3 prakticky u všech akvizic vstupujeme s majoritním, ale ne stoprocentním podílem. Původní majitelé zůstávají a přinášejí zmíněné oborové know-how v rámci strategického rozvoje. Pokud jsou aktivně zapojeni do denního managementu, dohodneme se, že během dvou až tří let je nahradí profesionální management, aby to nezatěžovalo finální prodej a přineslo firmě i nový pohled. To investoři při exitu očekávají a jsou ochotni za to v kombinaci s dalším růstovým potenciálem firmy zaplatit.
Oldřich Šoba stojí v čele českého týmu private equity investiční společnosti Jet Investment od roku 2024. Zodpovídá za akviziční a divestiční procesy portfoliových firem.
Do kolika firem jste za těch zhruba třicet let na trhu investovali?
Od roku 1997 přibližně do čtyřiceti ve střední Evropě, finančně to jsou desítky miliard korun. Od roku 2015 jsme se transformovali na licencovanou investiční společnost. Fond JET 1 disponoval 135 miliony eur, JET 2 165 miliony, JET 3 185 miliony a JET 4 očekáváme přes 300 milionů eur. Všechny mají investiční horizont sedm až deset let. Současně jsme v roce 2020 rozjeli i realitní fond zaměřený zejména na průmyslové nemovitosti a v roce 2024 k tomu přibyl i venture fond zaměřený na projekty v průmyslu.
Povedly se všechny exity?
Drtivá většina ano, neúspěšné projekty byly jen v jednotkách. Ziskové tak přinesly miliardy, ztrátové miliony. Tomu odpovídá i zmíněné dlouhodobé IRR. Projekty, které se nepovedly, byly obvykle specifické buď malou velikostí, nebo vysoce zakázkovou výrobou. Proto se dlouhodobě soustředíme zejména na větší společnosti s růstovým potenciálem, zajímavým produktem a kvalitním managementem.
Jak si vybíráte odborníky?
Jde o kombinaci profesionálních sítí a dlouhodobých kontaktů. Pokud je potřeba, oslovujeme je i aktivně, naposledy při změně generálního ředitele ve společnosti Tedom.
A tato akvizice dopadla dobře.
Ano, i když jsme museli podniknout několik kroků. Dokončili jsme integraci německé dceřiné společnosti Tedom Schnell, překlenuli covidovou krizi a v období energetické krize a války na Ukrajině rozšířili obchodní model založením Tedom Energie, která podle statistik operátora na českém trhu patří mezi dodavatele s nejrychlejším meziročním růstem počtu odběrných míst. Dále jsme identifikovali nové příležitosti, Itálii a Velkou Británii, a rozšířili skupinu o firmy Intergen a Tedom UK. V Polsku vzniklo joint venture. Díky tomu vzrostl obrat za čtyři roky ze 4 miliard na 8 až 9 miliard korun.
Historicky jste se soustředili na Česko, jak je to teď?
Ano, historicky významná většina investic byla českých, byť hlavně vysoce exportně orientovaných firem, ale od JET 2 se podíl zahraničních projektů nebo těch s významným zahraničním prvkem zvyšuje. Zaměřujeme se na Polsko, Velkou Británii nebo třeba Německo. Částečně jsme už aktivní i v dalších zemích v regionu střední Evropy, jako je například Rumunsko nebo Maďarsko, ale bereme vždy v úvahu i aktuální situaci v každé zemi a její potenciál.
Aktuálně se rozběhl fond JET 4, jaká je situace?
Dokončujeme investiční fázi JET 3, zbývající kapitál plánujeme zainvestovat do poloviny roku. Paralelně připravujeme JET 4 s kapitálem přes 300 milionů eur, 30 procent již je zasmluvněno a další část těsně před podpisem. Dokončení sběru kapitálu očekáváme během roku 2026 a plynule navážeme investicemi z JET 3 do JET 4. Investiční období bude tři roky, celkový horizont deset let.