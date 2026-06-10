Postavit menší domek, skleník či plot bude jednodušší. Někdy postačí jen souhlas souseda
- Stát chce v novele stavebního zákona odlehčit stavebním úřadům, postavit některé stavby bude jednodušší.
- Týkat se to bude zahradních domků, skleníků, ale i menších domů pro bydlení.
- Zároveň má být díky novele snazší vzít si na tyto stavby například hypotéku.
Výdejní box se stal v uplynulých letech základem pro doručování zboží. Je ale také příkladem toho, jak nejasná jsou pravidla ohledně některých staveb. Výdejní box totiž dnes některé úřady chápou jako poštovní schránku, pro jiné už je to malá stavba. Postavit schránku je snadné, malá stavba už musí mít povolení a vyjádření všech dotčených orgánů. Podobně úřady nahlížejí i na další jednoduché či drobné stavby. To by měla změnit novela stavebního zákona a celý proces výrazně zjednodušit.
Jednoduché a drobné stavby zná i současný zákon. Do první skupiny patří malé rodinné domky do dvou pater, jednoduché garáže, ploty či příbytky pro hospodářská zvířata. Takové stavby musí mít povolení, projekt ovšem může zpracovat kvalifikovaná, nikoli autorizovaná osoba, u většiny se navíc nevyžaduje kolaudace. Do druhé skupiny patří malá jednoduchá stavba do čtyřiceti metrů čtverečních a pěti metrů výšky, skleník stejných rozměrů či fotovoltaika. Takové stavby nevyžadují žádné stavební povolení. Přesto se s nimi často pojí složité vyřizování. Novela má celý systém zjednodušit.
„Novela stavebního zákona přichází s tím, že bezodkladně povoluje takzvané nesporné stavby,“ líčí pro e15 vládní zmocněnkyně pro stavební zákon Hana Landová. Bezodkladně v praxi znamená do třiceti dnů. Nespornými stavbami jsou takové, které si člověk bude chtít postavit na svém pozemku a nebude tím zatěžovat své sousedy. Pokud si bude chtít člověk na svém pozemku postavit garáž, která by mohla zasahovat do práv souseda, bude mu k získání stavebního povolení stačit sousedův souhlas. Proti rozhodnutí pak nebude možné se odvolat.
Snazší hypotéka
Jednodušší bude i samotné vyjádření stavebního úřadu. Čím větší stavba, tím delší rozhodnutí, které většinou zahrnuje vysvětlení všech zákonů, kterým stavba podléhá. Nově bude ve vyjádření stát pouze: „Stavba se povoluje.“
Další zjednodušení spočívá v zápisu do katastru. Právě z něj v minulosti plynula řada nejasností. Drobné stavby, které povolení mít nemusí, a jednoduché stavby, kde stačí krátké stanovisko, jsou problematické z hlediska samotného zápisu do katastru. I to by se přitom mělo změnit. „Kde není povolení, tam není úřední dokument. Lidé by tak nově měli k těmto druhům staveb získat jakési osvědčení, na základě něhož si katastr poradí s evidencí,“ líčí Landová. Může to znít jako maličkost, ale právě zápis v katastru je důležitý například pro vyřízení hypotéky.
Smyslem opatření je sjednotit praxi tak, aby úředníci postupovali stejně. Zároveň je snahou odlehčit stavebním úřadům, které mají dnes velmi často problémy s nedostatkem lidí. „Projednávaná novela stavebního zákona obecně navrhuje dostat do lehčího režimu vícero běžných věcí kolem domu v zastavitelném území. Jde například o venkovní dětská hřiště, sportoviště, veřejné osvětlení či zahradní domky nebo výminky,“ dodává Landová. Zároveň by se měl zvětšit limit pro malé stavby, mezi drobné stavby se tak bude nově počítat i dům o výměře šedesáti metrů čtverečních.
Výdejní boxy bez povolení
Změna se ale bude týkat i samotných výdejních boxů. Ty budou nově zařazeny mezi drobné stavby, což znamená, že se budou moci umisťovat bez povolení. Obce původně navrhovaly, aby se s nimi nakládalo jako se standardní stavbou, to znamená, že by pro ně bylo nutné povolení získat. Boom výdejních boxů je často kontroverzní, protože se boxy mnohdy stavějí na nevhodná místa a narušují veřejná prostranství. Starostové tak volali po větší regulaci.
Vláda se ale nakonec přiklonila k tomu, aby stavební úřady měly volné ruce k řešení větších staveb. Výdejní boxy tak nebudou potřebovat stavební povolení. Pokud ale budou v rozporu s pravidly, může úřad přijít a nechat je odstranit.