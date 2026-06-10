Tržby velikosti státního rozpočtu. Pět největších byznysových impérií Česka mění pravidla hry i na Západě
- Největší české podnikatelské skupiny v čele s EP Group pokračují v masivní expanzi na západní trhy.
- Tržby impéria Daniela Křetínského loni dosáhly téměř 80 procent příjmů celého českého státního rozpočtu.
- Podíl domácích tržeb u největších soukromých hráčů stále klesá a u některých tvoří už jen jednotky procent.
Oficiální výsledky největších podnikatelských skupin v Česku za rok 2025 ukazují, že všechny procházejí silnou transformací a s výjimkou polostátního ČEZ pokračují v akvizicích a expanzi na zahraniční trhy. Především na západní trhy.
Pozici nejsilnější skupiny podle tržeb i zisků dále drží EP Group Daniela Křetínského (spolumajitel provozovatele webu e15.cz). V žebříčku tržeb vede s velkým náskokem a celkově dokázala prodat své zboží a služby za 66,5 miliardy eur (1 609 miliard korun). Pro srovnání: celkové příjmy českého státního rozpočtu loni dosáhly 2 086 miliard korun. Tržby EP Group jsou tak jen o 23 procent nižší než celé příjmy českého státního rozpočtu.
Dvojkou žebříčku je polostátní energetická firma ČEZ s tržbami 13,5 miliardy eur (326 miliard korun). Následuje skupina KKCG Karla Komárka, jejíž Allwyn se postupně stal jednou z nejvýznamnějších loterijních firem v Evropě. Celkové tržby KKCG loni dosáhly 10,9 miliardy eur. Na čtvrtém místě je PPF s 8,2 miliardy eur. Pátá je s 6,7 miliardy eur zbrojařská skupina CSG Michala Strnada, která koncem ledna vstoupila s největší zbrojařskou emisí akcií (IPO) na burzu.
EBITDA ukazuje mírně jiné pořadí
Žebříček podle provozních zisků před odpisy, daněmi a úroky (EBITDA) vede polostátní energetická společnost ČEZ, která vydělala 5,6 miliardy eur (135 miliard korun). Se ziskem 5,4 miliardy eur následuje EP Group. Trojkou je s 2,6 miliardy eur PPF. Následuje KKCG s 1,8 miliardy eur a za ní CSG s 1,7 miliardy eur.
Nejvíce lidí zaměstnává ve svých firmách EP Group – 265 tisíc. Následuje PPF s 37 tisíci a ČEZ s 33 tisíci lidí. CSG dává práci 11 tisícům lidí a KKCG 9,8 tisíce lidí.
Pohled do výročních zpráv ukazuje, že největší soukromé české podnikatelské skupiny už jsou dávno globálními hráči. Podíl tržeb v České republice na celkových tržbách díky zahraničním akvizicím a expanzím stále klesá. Nejnižší je u EP Group, kde se loni snížil na pouhá tři procenta. Následuje KKCG s deseti procenty. U PPF je podíl s 53 procenty výrazně vyšší díky vlastnictví domácího telekomunikačního operátora O2 nebo Air Bank.
Posilování podílu zahraničních tržeb nicméně ukazuje, že českým skupinám se globální byznys daří a umějí využít příležitostí, které se v ekonomicky, energeticky i geopoliticky proměňujícím se světě naskýtají. Srovnávaná čísla v tomto textu jsou za loňský rok. První část toho letošního však ukazuje, že éra rychlé transformace všech skupin pokračuje.
EP Group
Skupina výrazně posílila v globální energetice, když spolu s TotalEnergies vytvořila společný podnik TTEP, který se zaměří na flexibilní výrobu elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a Francii. Podle firem jde o druhou největší společnost v daném oboru v Evropě. Do nového vehiklu vložila EPH svá vybraná plynová a biomasová aktiva i bateriové systémy na vybraných trzích. Za to získala podíl 4,2 procenta ve francouzské nadnárodní firmě, což ji zařadilo k největším akcionářům. Akcie TotalEnergies za posledních šest měsíců posílily o 48 procent. Tržní kapitalizace firmy včera na burze dosahovala 177,34 miliardy eur. Podíl EP Group tedy má hodnotu 7,5 miliardy eur (179 miliard korun).
ČEZ
Polostátní energetickou firmu čekají zásadní změny, které odstartovala valná hromada začátkem června. Nejdřív se do samostatné dceřiné firmy vyčlení nevýrobní aktiva. Především distribuce, prodej a trading. Podíl 49 procent v nové firmě nabídne stát soukromým investorům. Zatím není rozhodnuto, jakým způsobem. Zda půjde o přímou nabídku, nebo budou akcie uvedeny na burzu prostřednictvím IPO. Z výnosu se pak vykoupí menšinoví akcionáři v ČEZ, kteří aktuálně drží přes 30 procent akcií. Kombinace privatizace a zestátnění, v rámci níž může změnit majitele až 300 miliard korun, bude největší transakcí státu za poslední dekády.
PPF
Do výsledků PPF loni zasáhly ztráty plynoucí z odchodu z vybraných asijských trhů, mimo jiné z Indie a Kazachstánu. Skupina posiluje své aktivity na evropských trzích. Pokračovala v navyšování svého podílu ve společnosti InPost, výrazném hráči v logistice a výdejních boxech. Podíl PPF v této skupině nyní dosahuje 28,75 procenta. Pokračuje také v akvizicích telekomunikačních firem především v jižní a východní Evropě.KKCG
Začátkem letošního dubna uvedl Karel Komárek svou loterijní firmu Allwyn na burzu v Aténách. Investorům nabídl 22 procent akcií firmy, ty se nyní obchodují za 13,51 eura za akcii. Tržní kapitalizace Allwynu dosahuje 10,85 miliardy eur.CSG
Vstupem na burzu ale letos vzbudil největší pozornost Michal Strnad se svojí CSG. Využil vrcholu zájmu a při IPO v Amsterdamu nabídl investorům 10 procent skupiny. Byla to největší primární zbrojařská emise v historii. Zájem byl rekordní. Investoři nakoupili akcie za 30 eur za kus. Přestože CSG dál pokračuje v zajímavých zahraničních akvizicích, akcie se po zprávě společnosti Hunterbrook, která nastínila to, co si každý mohl přečíst ve výročních zprávách i prospektu pro burzu v Amsterdamu, propadly.
Značná část tržeb i zisků CSG neměla pocházet z výroby, ale z prodeje výrobků jiných firem. Hodnota takové firmy bývá nižší než hodnota čistého výrobce, za kterého se CSG před vstupem na burzu vydávala a za kterého ji i významná finanční média v čele s Bloombergem považovala. Aktuálně se akcie CSG obchodují na novém dně za 14,66 eura za akcii. Tržní kapitalizace firmy dosahuje 14,66 miliardy eur (354 miliard korun).