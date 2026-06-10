Objednávky Dluhopisu Republiky přesáhly 63 miliard. Schillerová jásá, ale není proč
- Lidé si za necelý měsíc objednali Dluhopisy Republiky za 63,5 miliardy korun.
- Lákavost Dluhopisu Republiky ale snižuje motivaci Čechů zkoumat příležitosti například na pražské burze.
- Peníze drobných soukromníků by se také za jistých okolností mohly hodit pro uskutečnění plánu na zestátnění výroby ČEZ.
První upisovací období pro Dluhopis Republiky skončí za necelé tři týdny. Už nyní je jasné, že zájem investorů násobně překonal původní očekávání ministerstva financí. Plánovalo, že tímto způsobem udá lidové dluhopisy za 20 miliard korun.
Po měsíci úpisu ale občané projevili zájem o nákup bondů za 63,5 miliardy korun, upřesnilo pro e15.cz ministerstvo. Jeho šéfka Alena Schillerová (ANO) nedávno označila zájem o Dluhopis Republiky za skvělou zprávu pro Česko a dá se předpokládat, že svou rétoriku vyladí díky pokračujícímu zájmu o lidové dluhopisy na ještě pozitivnější vlnu.
Dva důvody vládního optimismu
K optimismu má kromě získání desítek miliard pro potřeby státu ještě minimálně dva důvody. Prvním je skladba udaných pětiletých dluhopisů, které ministerstvo nabízí ve třech variantách: fixní s 4,5procentním úročením, protiinflační a v takzvané flexi variantě, která ze všeho nejvíce připomíná obdobu klasického spořicího účtu a láká na úrok 3,5 procenta. Z toho na protiinflační dluhopis připadá z více než 63 miliard jen 8,7 miliardy korun a na ten fixní šlo podle sdělení úřadu 35,3 miliardy.
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