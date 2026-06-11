Krejčího výběr za 4,5 miliardy korun na elitu nestačí. Otestujte se, zda poznáte nejdražší týmy MS 2026
- Kdo má nejdražší tým na MS ve fotbale?
- Jak skončilo Česko?
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Mistrovství světa ve fotbale začíná. Po 20 letech se na turnaji představí také česká fotbalová reprezentace. Jaké jsou hodnoty kádrů zúčastněných zemí? Víte, kdo má nejdražší tým ze všech, nebo jak je na tom Česko ve srovnání s ostatními? Zkuste si naši hádanku ze série e15 Data Check.
Než budete pokračovat dál, zkuste hádat, který tým je v grafu zvýrazněný. Po každém pokusu se navíc změní země, kterou budete hádat. Na konci článku se pak můžete podívat na kompletní seznam zemí seřazených podle hodnoty jejich týmů.
Uhádnete hodnotu týmů na MS 2026? ⚽
Fotbalové týmy mají pro normálního smrtelníka nepředstavitelnou hodnotu. U prvních čtyř zemí celková suma podle údajů na transfermarkt.com přesahuje miliardu eur, tedy asi 24 miliard korun. To je více než například roční rozpočet českého ministerstva kultury, případně by se za tuto částku dalo postavit asi 80 až 100 kilometrů nové dálnice.
Asi není překvapením, že nejhodnotnější tým má Francie v čele s útočníkem Realu Madrid Kylianem Mbappém nebo s aktuálním držitelem zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu na světě Ousmanem Dembelém. Hodnota výběru galského kohouta přesahuje 1,5 miliardy eur.
S fotbalovými velmocemi se výběr Česka srovnávat nemůže. V celkovém srovnání skončil národní tým v horší polovině na 28. místě z celkových 48. Výběr trenéra Miroslava Koubka má podle transfermarkt.com hodnotu 188 milionů eur, tedy asi 4,5 miliardy korun. Nejdražším hráčem českého týmu je kapitán Ladislav Krejčí s 22 miliony eur.
Ve skupině se národní tým potká s Jihoafrickou republikou, Jižní Koreou a Mexikem. Právě Mexiko v žebříčku celkové hodnoty o jednu příčku český tým předstihlo. Jihoafrická republika i Jižní Korea, proti které Češi do turnaje vstoupí, mají hodnotu týmu nižší.
Na vyrovnání hodnoty celé české reprezentace stačí favoritům jeden hráč. Kolem 180 milionů eur stojí už zmiňovaný hvězdný Francouz Kylian Mbappé. 200 milionů pak stojí třeba mladý Španěl a lídr Barcelony Lamine Yamal nebo norský sniper z Manchesteru City Erling Haaland. I díky němu jsou Norové často bráni za černého koně celého turnaje.
Na takzvaném mundialu se ale kromě favoritů představí i týmy, které se dají považovat za fotbalového trpaslíka. Vůbec nejnižší cenu hráčů má dohromady Katar, pouze 766 tisíc eur, tedy asi 18 milionů korun. Méně než milion eur celkově stojí ještě kádr Iráku, Jordánska nebo třeba ostrovního státu Curaçao, na kterém mimochodem žije necelých 160 tisíc lidí, což je asi o 20 tisíc míň než v Plzni.