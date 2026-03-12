Výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2025. Sledujte přímý přenos
- ČEZ představí hospodářské výsledky za rok 2025 a výhled na 2026.
- Výsledky představí vedení společnosti, včetně předsedy představenstva a generálního ředitele Daniela Beneše
- Sledujte přenos tiskové konference živě od 10:00.
Největší česká energetická společnost ČEZ představí hospodářské výsledky za rok 2025 a výhled na letošní rok. O výsledcích budou hovořit během výroční tiskové konference ve čtvrtek 12. března členové vedení společnosti, tedy generální ředitel a předseda představenstva Daniel Beneš, místopředseda představenstva a ředitel divize obchod a strategie Pavel Cyrani a člen představenstva a ředitel divize finance Martin Novák. Přenos můžete sledovat živě od 10:00.
Vloni společnost uzavřela největší zakázku v historii Česka – Elektrárna Dukovany II, kde ČEZ drží 20 % a stát 80 %, podepsala smlouvu s korejskou KHNP na výstavbu nových jaderných bloků. Energie je základem celé ekonomiky a během tiskové konference se budou probírat další důležitá témata z oblasti energetiky.