Životní příležitost české jaderné energetiky. Sledujte přímý přenos

Českou jadernou energetiku čeká výrazná generační obměna i rozsáhlý rozvoj, který s sebou přinese novou poptávku po odbornících napříč obory. Otázkou ale zůstává, kde tyto lidi vzít – od studentů a mladých absolventů až po vysoce specializované experty.
Právě tato témata, tedy personální připravenost, legislativní limity, možnosti náboru i role zahraničních pracovníků, budou hlavním bodem dalšího diskusního setkání IVD. U jednoho stolu se setkají zástupci průmyslu, státní správy i akademické sféry, aby pojmenovali aktuální výzvy a hledali cesty, jak zajistit stabilní budoucnost české jaderné energetiky.
Klíčové momenty programu
08:30 – 09:00 Příchod a registrace hostů
09:00 – 09:10 Úvodní slovo moderátora
Personální připravenost českého jaderné energetiky
09:10 – 09:30 Bohdan Zronek, ředitel divize jaderná energetika, Skupina ČEZ
- Kolik lidí bude jádro v ČR reálně potřebovat
- Kde dnes vzniká největší personální díra
- Co už dnes nestíháme a proč
Nábor do jádra. Co umožňuje zákon a kde narážíme Bezpečnostní prověrky, legislativa a realita HR
9:30 – 9.50 Štěpán Kochánek, předseda SÚJB
- Jak připravit člověka na licencovanou práci, aniž by utekl jinam
- Jak dlouho trvá dostat člověka „na provoz“
- Kde se nábor dnes nejčastěji zadrhne
Pohled MPO a zkušenosti ze zahraničí
9:50-10:10 Tomáš Ehler, vrchní ředitel sekce jaderné energetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu
- Předpokládané potřeby lidských zdrojů a aktivity státu na podporu jejich zajištění
- Zahraniční pracovníci
- Jak k problému přistupují jiné jaderné státy
Moderovaná diskuse všech panelistů
10:10 – 11:10 Bohdan Zronek, ředitel divize jaderná energetika, Skupina ČEZ Štěpán Kochánek, předseda, SÚJB Tomáš Ehler, vrchní ředitel sekce jaderné energetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu František Steiner, děkan Fakulty elektrotechnické, ZČU v Plzni Zuzana Trtíková, ředitelka úseku Personalistika, ÚJV Řež
Diskuse a dotazy
11:10 – 11:30 Všichni panelisté, dotazy
11:30 – 12:30 Závěr