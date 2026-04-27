Předplatné

Životní příležitost české jaderné energetiky. Sledujte přímý přenos Zdroj: IVD

red
Diskuze (0)
  • Českou jadernou energetiku čeká generační obměna a rozsáhlý rozvoj, který výrazně zvýší poptávku po kvalifikovaných odbornících.
  • Diskuse se zaměří na personální připravenost, legislativní limity, nábor i zapojení zahraničních pracovníků při zajištění budoucnosti sektoru.
  • Sledujte přenos konference živě od 9:00.

Českou jadernou energetiku čeká výrazná generační obměna i rozsáhlý rozvoj, který s sebou přinese novou poptávku po odbornících napříč obory. Otázkou ale zůstává, kde tyto lidi vzít – od studentů a mladých absolventů až po vysoce specializované experty.

Právě tato témata, tedy personální připravenost, legislativní limity, možnosti náboru i role zahraničních pracovníků, budou hlavním bodem dalšího diskusního setkání IVD. U jednoho stolu se setkají zástupci průmyslu, státní správy i akademické sféry, aby pojmenovali aktuální výzvy a hledali cesty, jak zajistit stabilní budoucnost české jaderné energetiky.

Klíčové momenty programu

08:30 – 09:00 Příchod a registrace hostů

09:00 – 09:10 Úvodní slovo moderátora

Personální připravenost českého jaderné energetiky

09:10 – 09:30 Bohdan Zronek, ředitel divize jaderná energetika, Skupina ČEZ

  • Kolik lidí bude jádro v ČR reálně potřebovat 
  • Kde dnes vzniká největší personální díra
  • Co už dnes nestíháme a proč

Nábor do jádra. Co umožňuje zákon a kde narážíme Bezpečnostní prověrky, legislativa a realita HR

9:30 – 9.50 Štěpán Kochánek, předseda SÚJB

  • Jak připravit člověka na licencovanou práci, aniž by utekl jinam
  • Jak dlouho trvá dostat člověka „na provoz“
  • Kde se nábor dnes nejčastěji zadrhne

Pohled MPO a zkušenosti ze zahraničí

9:50-10:10 Tomáš Ehler, vrchní ředitel sekce jaderné energetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu

  • Předpokládané potřeby lidských zdrojů a aktivity státu na podporu jejich zajištění
  • Zahraniční pracovníci
  • Jak k problému přistupují jiné jaderné státy

Moderovaná diskuse všech panelistů

10:10 – 11:10 Bohdan Zronek, ředitel divize jaderná energetika, Skupina ČEZ Štěpán Kochánek, předseda, SÚJB Tomáš Ehler, vrchní ředitel sekce jaderné energetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu František Steiner, děkan Fakulty elektrotechnické, ZČU v Plzni Zuzana Trtíková, ředitelka úseku Personalistika, ÚJV Řež

Diskuse a dotazy

11:10 – 11:30 Všichni panelisté, dotazy

11:30 – 12:30 Závěr

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů