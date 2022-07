Euro je pod tlakem, posilování dolaru české ekonomice neprospěje | E15.cz

Spolu s eurem k dolaru oslabuje také koruna, dnes před polednem se obchodovala podle serveru Patria Online kolem 24,60 Kč/USD. „Euru se nedaří a stahuje korunu na nižší úrovně. Česká měna je na páru s dolaremnejslabší od jara 2020,“ řekl analytik XTB JIří Tyleček.

Dražší dolar znamená podle Tylečka tlak na růst inflace. „Dočkáme se zvýšených nákladů na energie a další komodity. Například přes pokles cen ropy by se kvůli nepříznivému kurzu mohly opět začít brzy zvedat ceny paliv. Vítězná jízda dolaru na páru s eurem může znamenat, že koruna bude mít tendenci oslabovat i na společné evropské měně a ČNB by tak mohla mít více práce s udržením kurzu koruny na přijatelných úrovních,“ dodal.

„Vzhledem k tomu, že třeba za suroviny se platí převážně v dolarech, posilování americké měny dobrou zprávou není,“ souhlasil analytik banky Creditas Petr Dufek. A podobné to podle něj může být s dovozem spotřebního zboží či součástek z asijských zemí. Koruna vůči dolaru od začátku roku ztrácí zhruba 11 procent, což podle něj v dovozních cenách nepochybně postupně bude vidět. Vzhledem k vysoké inflaci by se české ekonomice hodila spíše silnější koruna vůči oběma měnám, dodal.

„Samotné dosažení parity pro Českou republiku mnoho neznamená, pokud se nestane spouštěčem dalších procesů na finančních trzích a světové ekonomice obecně,“ míní analytik Cyrrusu Vít Hradil. Parita eura k dolaru je ale významnou psychologickou hranicí a teoreticky by tedy její prolomení mohlo dodat dolaru další vítr do plachet. To by z pohledu Česka již problematické být mohlo, jelikož by to působilo proti koruně. To by se nyní pranic nehodilo ČNB, která se ji naopak vehementně snaží držet na silnějších hodnotách. Případné zesílení výprodejních tlaků by tak znamenalo nutnost dalšího zintenzivnění devizových intervencí, podotkl.

Vliv parity eura a dolaru na českou ekonomiku se bude odvíjet od dalších kroků Evropské centrální banky a ČNB, uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek. ECB bude zřejmě zvyšovat úrokové sazby na zasedání 21. července, pouze však o 25 bazických bodů. To neudělá euro ve srovnání s americkým dolarem příliš atraktivnější, v USA se očekává ke konci měsíce další zvýšení sazeb o 50 až 75 bodů. Vzhledem k přetrvávající válce na Ukrajině a sílících hovorech o blížící se recesi tak bude americký dolar pravděpodobně dále posilovat, odhadl.

Obě dvě hlavní světové rezervní měny dosáhly parity naposledy během obchodování 5. prosince 2002, od té doby až dosud bylo euro vždy silnější než dolar. Což Češi poznali tak, že za euro od té doby soustavně dostávali při směně nominálně více korun než za dolar, vysvětlil analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda.