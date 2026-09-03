Otáčka v éře drahoty. Nábytkářský gigant v Česku trvale zlevnil přes 800 produktů
- Nábytkářský gigant IKEA v Česku trvale zlevnil 815 výrobků, přičemž průměrný pokles cen u vybraného sortimentu dosahuje téměř 22 procent.
- Nižší cenovky dostaly nejpopulárnější produktové řady nábytku i doplňků, jako jsou BILLY či KALLAX, ale také jídla v tamních restauracích včetně ikonických masových kuliček.
- Plošné zlevňování je součástí evropské investice ve výši 1,2 miliardy eur, kterou švédský řetězec reaguje na pokles poptávky a opatrnější utrácení domácností.
Nábytkářský gigant IKEA v Česku plošně zlevňuje. Nižší cenovky už dostalo více než 800 produktů včetně ikonického nábytku. Ušetří ale i návštěvníci tamních restaurací. Švédský řetězec tak reaguje na měnící se chování zákazníků, kteří v posledních letech kvůli drahotě výrazně omezili výdaje za vybavení domácností.
Průměrný pokles cen u vybraného sortimentu dosahuje 21,7 procenta. Změna se týká 346 kusů nábytku a více než 400 bytových doplňků. Zlevnění se týká nejprodávanějších produktových řad, jako jsou BESTÅ, BILLY, KALLAX, BRIMNES, KIVIK nebo HEMNES.
„Zatímco ceny v mnoha oblastech života rostou, naší snahou je jít opačným směrem a nabízet výrobky za ceny, které si lidé mohou dovolit,“ uvedla Erika Intiso, generální ředitelka IKEA pro Česko, Maďarsko a Slovensko. Podle zástupců společnosti přitom nejde o časově omezenou výprodejovou akci, ale o trvalé nastavení nových cenových hladin.
Příklady konkrétních změn cen:
- Trojmístná pohovka KIVIK: 10 990 Kč (původně 12 990 Kč)
- Povlečení NATTJASMIN: 649 Kč (původně 899 Kč)
- 8 ks masových kuliček (restaurace): 59 Kč (původně 79 Kč)
- Filet z lososa (restaurace): 129 Kč (původně 149 Kč)
Krok švédského řetězce je součástí širší evropské strategie. Společnost podle informací BBC investuje do globálního snižování cen přibližně 1,2 miliardy eur. Reaguje tím na pokles poptávky na evropském trhu, kde spotřebitelé pod tlakem vysokých životních nákladů odkládají investice do bydlení.