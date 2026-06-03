Explosia loni zvýšila zisk na rekordní částku. Tržby státní firmy jsou téměř dvojnásobné
- Explosia loni zvýšila zisk na rekordních 838 milionů korun.
- Tržby státního výrobce munice a výbušnin vzrostly o 64 procent.
- Vláda zvažuje prodej firmy, o niž se zajímá několik investorů.
Společnost Explosia, která v Pardubicích vyrábí výbušniny a střeliva, loni téměř zdvojnásobila zisk po zdanění na rekordních 838 milionů korun. Rok předtím činil zisk 442 milionů korun. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně vzrostly o 64 procent na 2,996 miliardy korun, vyplývá z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin. Explosii stoprocentně vlastní stát, který podle nedávného vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) uvažuje o jejím prodeji.
Provozní hospodářský výsledek společnosti dosáhl loni 1,073 miliardy korun, což představuje nárůst o 90 procent ve srovnání s rokem 2024.
"Z hlediska obratu společnosti v hodnoceném roce bylo nejvyšších hodnot dosaženo v oblasti velkorážové munice, důležitým je také segment bezdýmého prachu, průmyslových a plastických trhavin," uvedla firma. U prodeje výrobků přispělo k rekordním výsledkům zvyšování prodejních cen a prodaného množství. Růst cen vyvolaly zvyšující se náklady na vstupy, navyšování prodaného množství je důsledkem růstu výrobních kapacit.
Rekordní rok díky munici a vyšším cenám
Vysoká poptávka přetrvává u výrobků pro vojenské využití. U střelivin vzrostly tržby u nitrocelulózových prachů o 169 procent, u nitroglycerinových prachů o 41 procent. V segmentu trhavin bylo největší navýšení u plastických trhavin o 438 procent. Přes postupné navyšování výrobních kapacit je poptávka stále vyšší než výrobní možnosti.
Přispět k navýšení výroby a uspokojení velké poptávky po celospalitelných hnacích náplních má evropská dotace deset milionů eur, kterou podnik získal v roce 2024. Projekt má být dokončen do poloviny letošního roku. Do té doby firma pode dřívějších informací plánuje investovat až dvě miliardy korun. Předloni také pardubické společnosti Synthesia a Explosia uzavřely memorandum o spolupráci, jehož cílem je rozšíření společných aktivit při navyšování objemu výroby munice Explosie a produkce nitrocelulózy od Synthesie. Další memorandum Explosia letos uzavřela se společností Colt CZ Defence Solutions.
Stát zvažuje prodej, zájemců je několik
Explosia exportuje výrobky do zemí Evropské unie i dalších států, na vývoz připadají asi dvě třetiny tržeb. Ve firmě na konci roku pracovalo 698 kmenových a 11 agenturních zaměstnanců, stav personálu meziročně vzrostl o 11 procent.
Od roku 2002 firmu stoprocentně vlastní stát, akcie drží ministerstvo průmyslu a obchodu. Firma působí v Pardubicích od roku 1920. Do roku 2002 byla vlastníkem skupina Agrofert. Její součástí je Výzkumný ústav průmyslové chemie.
Stát nyní uvažuje o prodeji firmy. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) uvedl, že zájemců je zhruba šest a pokud by vláda rozhodla o prodeji, obchod by bylo nejlepší uzavřít letos nebo příští rok.