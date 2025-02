Ačkoli to může leckoho překvapit, druhým největším zahraničním investorem v České republice je Japonsko. Vzhledem k blížícímu se zahájení EXPO 2025 v Ósace na to upozorňuje Kancelář generálního komisaře české účasti. Většině lidí se asi v této souvislosti vybaví v první řadě výroba automobilů Toyota. Do popředí se ale dostává například i produkce zelených technologií.